Quedan seis días festivos en Asturias. Fotolia

¿Cuántos festivos quedan en Asturias hasta final de año?

En estos últimos meses de 2025 no habrá macropuentes, pero podremos disfrutar de algún fin de semana largo

P. Álvarez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:27

La llegada de septiembre supone la vuelta a la rutina. Trabajadores y estudiantes encaran los últimos meses del año, en muchos casos, con la mirada puesta en la Navidad, el próximo periodo vacacional. Sin embargo, que nadie se desespere porque las semanas que están por venir traerán consigo un puñado de festivos y alguno que otro nos permitirá alargar el fin de semana.

La festividad más cercana en el Principado llegará el próximo lunes, 8 de septiembre, Día de Asturias, que se juntará con el fin de semana, por lo que muchos trabajadores podrán disfrutar de tres días libres seguidos. Lo estudiantes, por su parte, comenzarán el curso la siguiente jornada, el 9 de septiembre.

El siguiente festivo será el 12 de octubre, Día del Pilar y Fiesta Nacional de España. Este año cae en domingo, pero en Asturias la festividad se pasará al lunes 13.

En noviembre habrá otro festivo, el día 1 —Todos los Santos—, pero en esa ocasión correremos peor suerte ya que cae en sábado y solo lo disfrutarán quienes trabajen los fines de semana.

Los días festivos que quedan en Asturias

  • 8 de septiembre: Día de Asturias (lunes)

  • 12 de octubre: Día del Pilar/Fiesta Nacional de España (domingo, pero el festivo pasa al lunes 13)

  • 1 de noviembre: Todos los Santos (sábado)

  • 6 de diciembre: Día de la Constitución Española (sábado)

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes)

  • 25 de diciembre: Natividad del Señor (jueves)

Ocurre algo similar con el Día de la Constitución Española (6 de diciembre), con el único alivio de que dos días después, el lunes 8, también será festivo, ya que se conmemora la Inmaculada Concepción.

Tras este minipuente llegará la Navidad. Este año el 25 de diciembre cae en jueves y el 31, Nochevieja, en miércoles.

