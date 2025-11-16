El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Vizcaya

Una docente que lleva años siendo hostigada sufrió en Halloween el ataque de un grupo de jóvenes que lanzó huevos y limones a su domicilio

David S. Olabarri

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

La Fiscalía de Menores investiga el «acoso reiterado» y las «agresiones» sufridas por una profesora del instituto público de Plentzia. Los hechos que han precipitado ... la denuncia se produjeron el pasado 31 de octubre, durante la noche de Halloween. Unos 50 jóvenes de la zona –algunos a cara descubierta y otros tapados con máscaras– se concentraron frente a su vivienda, en Gorliz, y comenzaron a insultarla y a lanzar huevos y limones. Entre los chavales había sobre todo chicos de Primero y Tercero de la ESO, de entre 15 y 17 años, pero también alumnos de Sexto de Primaria de unos 12 años. Al parecer, también había antiguos estudiantes, según las fuentes consultadas por este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  4. 4 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  7. 7

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  8. 8 Alerta alimentaria por la presencia de toxina estafilocócica en un queso Cabrales
  9. 9 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego
  10. 10

    «Ni hablar de ir a una residencia. Vivo sola, pero hago polavila todos los días»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Vizcaya

La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Vizcaya