Hueco del vestuario en el que el acusado colocaba el móvil para grabar. DM

La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Cantabria

El juez acuerda la apertura de juicio oral frente a Roberto J. R., acusado de 51 delitos contra la intimidad de 20 menores y 31 adultas futbolistas

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:48

Comenta

El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander, Luis Enrique García, ha acordado la apertura de juicio oral frente a Roberto J. R., el ... monitor de Villaescusa acusado de grabar con su móvil a jugadoras de fútbol en un vestuario deportivo, hechos por los que la Fiscalía solicita para él una pena total de 148 años de cárcel por 51 delitos contra la intimidad de 20 chicas menores y 31 adultas.

