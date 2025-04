Rafael Francés Oviedo Lunes, 21 de abril 2025, 14:38 Comenta Compartir

«No por esperada ha dejado de conmovernos la noticia de la muerte del Papa Francisco por eso pedimos a la familia de la Iglesia que rece al Buen pastor por el alma de quien ha sido su representante en la tierra y le lanzamos una plegaria a la Virgen María para que le proteja». Con estas palabras ha despedido el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes al Santo Padre, fallecido hoya primera hora de la mañana.

El arzobispo definió al Papa Bergoglio de una manera sucinta y directa: «Suceder a Juan Pablo II y a Benedicto XVI no era tarea fácil pero él lo ha hecho con su estilo porteño, su amor por los pobres y los que sufren poniéndolos en el primer plano» de la realidad. Y añadió: «Ha marcado una impronta de cercanía con las muchas personas que merecen la dignidad en tantos escenarios de exclusión como los inmigrantes o los que sufren desastres naturales o guerras».

Sanz Montes llegó a la sala de prensa del Palacio Episcopal ataviado con el hábito de fraile franciscano «porque con este hábito tuve mi último encuentro con el papa en San pedro y me dijo en español que había ido a verle con el hábito y le respondí que el me lo había pedido y yo siempre le obedezco. Me ha parecido un pequeño homenaje para Un Papa que ha elegido como nombre el de San Francisco de Asís». Además, se presentó acompañado del vicario de Cultura y relaciones Institucionales, Jorge Fernández Sangrador, y el vicario general de la Diócesis, Adolfo Mariño.

La cabeza de la Iglesia asturiana recordó los últimos momentos públicos de Papa como su aparición ayer en la Misa de Resurrección en San Pedro: «El Papa hizo un esfuerzo sobre humano de cercanía paterna pese a estar ya muy delicado».

Sanz Montes recordó las cuatro imágenes que se le venían a la cabeza tras conocer el fallecimiento del Santo Padre. «La primera en un barco llegando a Lampedusa (isla mediterránea frente a Italia donde llegan centenares de inmigrantes procedentes de África) donde, en una decisión audaz, quiso estar cerca de los supervivientes de las pateras que venían de los infiernos». Otra durante la pandemia «con un Papa solitario subiendo los estado de la plaza de San pedro bajo la lluvia, abriendo los brazos de un padre que nos dijo que no estábamos solos». Y al última, los «gemidos y llanto cuando se cayó en la plaza de España en Roma ante la imagen de la Inmaculada. Unos llantos que le brotaron por no poder leer el texto que tenía preparado sobre la paz en Ucrania».

El arzobispo, afirmó que mañana tenía previsto viajar a Israel a un encuentro internacional de obispos y cardenales «aunque he tomado la decisión de no ir», explicó los pasos a seguir de ahora en adelante, anunció la celebración de un funeral en la Catedral de Oviedo «cuando sepamos cuando va a ser el de Roma», recordó que fue a los funerales de Juan Pablo II, no fue a los de Benedicto XVI y «no se si iré a los de Francisco».

Por último, a preguntas de los periodistas habló sobre el cardenal gozoniego, Ángel Fernández Artime, que estará presente en el cónclave para elegir al nuevo papa, con «el que tengo buena relación ya precio. Hablé con él en Roma hace poco y estaba esperanzado y agradecido a Francisco por haberle elegido como cardenal». Lo definió como una persona «con bonhomía, buen religioso y votará libremente».