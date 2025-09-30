El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Thom Van Dooren. Fundación BBVA

La Fundación BBVA premia al filósofo Thom Van Dooren por su labor contra la extinción de especies

«Cuando una especie se extingue, se pierden mundos enteros Un objetivo fundamental de mi trabajo es documentar y describir todos esos mundos que perdemos cuando desaparece un ser vivo», explica el experto australiano

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:16

Cuenta el filósofo Thom Van Dooren (Canberra, 1980) que la razón por la que estudió filosofía y religión en la universidad al tiempo que realizaba ... también algunos cursos de biología y ecología no era otra que «el asombro que sentía ante la grandiosidad de la naturaleza» cuando era adolescente. Su trabajo desde entonces en favor de la conservación de las especies desde las «humanidades ambientales» le ha servido para ser galardonado con el VII Premio Biophilia de la Fundación BBVA, que reconoce aportaciones que contribuyan a repensar la relación de los humanos con la naturaleza desde las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales y la comunicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  7. 7 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  8. 8

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  9. 9

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  10. 10

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fundación BBVA premia al filósofo Thom Van Dooren por su labor contra la extinción de especies

La Fundación BBVA premia al filósofo Thom Van Dooren por su labor contra la extinción de especies