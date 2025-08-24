¿Por qué hay cientos de gallinas campando a sus anchas por las calles de Torrevieja? Los vecinos denuncian que los gallos «cantan a las 4 de la madrugada», aunque hay quien le saca provecho a la situación: «Algunos roban huevos»

P. Á. Domingo, 24 de agosto 2025, 11:11 | Actualizado 11:17h. Comenta Compartir

Las gallinas y los gallos son ya vecinos habituales en Torrevieja, Alicante. Hace años una persona soltó una bandada y el tiempo ha hecho que la cantidad de estas aves se cuente ya por cientos. Según el pliego de contratación para retirarlos, podrían ser 700 ejemplares, aunque la propia concejala de Bienestar Animal de la ciudad, Concha Sala, ha reconocido que esa cifra «se puso a ojo» para que el servicio no se quedara «corto». Sea como sea, es innegable que son muchas y el número podría seguir incrementando si no se hace nada por evitarlo.

La retirada de las gallinas, gallos y pollos de las calles de Torrevieja ya se adjudicó a una empresa, sin embargo, finamente la compañía rechazó el contrato por no tener dónde dejarlas. El problema es que las aves tienen que ser retiradas vivas y posteriormente han de llevarlas a un espacio acondicionado con el objetivo de que «estén bien cuidadas», como por ejemplo santuarios de animales o granjas escuela, ha concretado Concha Sala a Europa Press.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) confía en adjudicar en pocas semanas a una nueva empresa la retirada de gallos, gallinas y pollos de sus calles. La edil ha detallado que técnicos municipales le han indicado que el tiempo para que esto ocurra es cercano a un mes, aunque espera que se resuelva «en 15 días» y cuanto antes, si bien es consciente de que se tienen que cumplir los plazos legales.

«Hay gente que roba los huevos»

Hasta el momento, según la edil no hay que lamentar ataques o cualquier otro incidente que tenga que ver con las aves más allá del ruido que puedan ocasionar. En este sentido, un vecino de Torrevieja ha contado a 'Espejo Público' las dificultades para conciliar el sueño por culpa de los gallos: «No me dejan dormir nada, a las 4:00 horas ya están cantando».

Sin embargo, hay quien ha sabido sacarle provecho a la proliferación de gallinas por la ciudad. «Hay un hombre que se sienta en el parque, les da de beber a las gallinas y luego las roba. De momento se ha llevado dos gallos y un pato. Hay otra gente que roba huevos», contaba otra vecina al programa de Antena 3.

«Imposible contarlas»

Por otro lado, ha reconocido que desconoce el número exacto de ejemplares de gallos, gallinas y pollos que hay por las calles de Torrevieja, ya que «eso es imposible de contar». En este sentido, ha aseverado que el Ayuntamiento pagará a la adjudicataria por todas aquellas aves que recoja y que esta tendrá que justificar el número de animales y el tiempo que tarde en realizar la actuación.

Al respecto, ha manifestado que «este contrato se hizo con carácter totalmente preventivo» porque el Ayuntamiento era conocedor de la proliferación de aves por zonas cercanas a parques municipales, de donde salieron tras ser liberadas, y luego se han ido reproduciendo con el paso del tiempo tras anidar y crear «sus pequeñas colonias en los alrededores». «Me imagino que también ayudaría la pandemia, cuando había ese silencio absoluto», ha afirmado.

Según Sala, el objetivo de estos trabajos es «evitar» que en el futuro pueda haber infecciones, problemas de insalubridad, accidentes de tráfico «al cruzar de un parque a otro» o que algún animal «pique» a personas, especialmente menores o vulnerables. En definitiva, ha sentenciado, que la convivencia en Torrevieja «sea como piden los ciudadanos, lo más amable posible».