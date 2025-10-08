El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gisele Pelicot a su llegada al tribunal. AFP

Gisele Pelicot vuelve a enfrentarse con uno de sus violadores: «Asume la responsabilidad de tus actos»

La víctima de las violaciones perpetradas por medio centenar de hombres a lo largo de una década participa en el juicio del único condenado que ha recurrido la sentencia

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:12

Comenta

Solo uno de los 51 hombres acusados de haber violado a Gisele Pelicot recurrió la sentencia de nueve años de cárcel con la que se ... le condenaba por ello. Este miércoles, Husametin Dogan, de 44 años, ha vuelto a ser juzgado en el Tribunal de Apelaciones de Nimes, y allí Pelicot ha subido al estrado para enfrentarse a él una vez más. «Te consideras víctima. ¿Víctima de qué? La única víctima en esta sala soy yo. No eres víctima del señor Pelicot. Asume la responsabilidad de tus actos y deja de escudarte en tu cobardía», le ha espetado la mujer que fue utilizada como objeto sexual por su marido, Dominique Pelicot, y por los hombres a los que él les permitía violarla mientras yacía drogada. «¿En qué momento te di mi consentimiento? Nunca. Siento vergüenza por ti», ha sentenciado, mientras él miraba al suelo.

