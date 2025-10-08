Gisele Pelicot vuelve a enfrentarse con uno de sus violadores: «Asume la responsabilidad de tus actos»

Solo uno de los 51 hombres acusados de haber violado a Gisele Pelicot recurrió la sentencia de nueve años de cárcel con la que se ... le condenaba por ello. Este miércoles, Husametin Dogan, de 44 años, ha vuelto a ser juzgado en el Tribunal de Apelaciones de Nimes, y allí Pelicot ha subido al estrado para enfrentarse a él una vez más. «Te consideras víctima. ¿Víctima de qué? La única víctima en esta sala soy yo. No eres víctima del señor Pelicot. Asume la responsabilidad de tus actos y deja de escudarte en tu cobardía», le ha espetado la mujer que fue utilizada como objeto sexual por su marido, Dominique Pelicot, y por los hombres a los que él les permitía violarla mientras yacía drogada. «¿En qué momento te di mi consentimiento? Nunca. Siento vergüenza por ti», ha sentenciado, mientras él miraba al suelo.

Ha sido la contundente respuesta que Pelicot ha dado a Dogan, quien ha tratado de culpar de todo lo sucedido al marido de la víctima, a quien acusa de tenderle una trampa aquel 28 de junio de 2019, cuando, según el relato que hace el acusado, Dominique le prometió que su esposa despertaría en algún momento y que todo formaba parte de un juego sexual. «Quería parar. En un momento dado, empecé a sospechar mucho. Continué porque él me tranquilizó», sostiene Dogan. «Él es el manipulador, no yo. Él fue quien me atrajo allí», ha afirmado, negando siempre que sea un violador.

Obviamente, Gisele no despertó. Y el tribunal -al que puede acceder el público por petición expresa de ella- ha podido ver los explícitos vídeos de las violaciones en las que Pelicot estaba claramente inconsciente. Los dos hombres incluso hablan en susurros para evitar que despierte. «Lo he visto disfrutando con las imágenes», se ha dolido la mujer cuando se ha dirigido al acusado.

Dogan, que se enfrenta a 20 años de prisión en su apelación, se ha cubierto la cara con una mascarilla, gafas de sol y una boina durante la audiencia, que ha arrancado este miércoles con la proyección de los 14 vídeos y las 107 fotografías que recogen el delito cometido aquella noche. Por ese, y por muchos otros más, Dominique Pelicot fue condenado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión. Se consideró probado que había drogado a su esposa durante al menos diez años para que decenas de individuos la violaran en su propia vivienda. Los fiscales dieron cuenta de al menos 92 violaciones durante ese periodo de tiempo.

Algunos de los imputados por el caso -condenados a penas de entre cinco y 13 años- reconocieron haber cometido los delitos, mientras que otros aseguraron, como Dogan, que pensaban que la propia Pelicot había consentido mantener relaciones, alegando que fue Dominique quien los instigó para que cometieran estos actos, un extremo que Dominique negó, insistiendo en todo momento en que los demás «estaban al corriente de todo». Significativo es, sin duda, que solo uno haya recurrido la sentencia.

Por su parte, Gisele asegura que, poco a poco, va recuperando la normalidad. Aunque este miércoles ha asegurado que no esperaba tener que volver a testificar frente a un tribunal. «El daño está hecho y tendré que reconstruirme desde las ruinas, pero voy por buen camino», ha afirmado la mujer, que rechaza ser considerada como un símbolo feminista. «Dejen de decir que soy un ícono. Soy una mujer común que ha levantado el velo de secreto», ha pedido.