El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Desinfección por parte de la UME de un vehículo de los Guardias Forestales Efe

El Govern catalán asegura que el brote de peste porcina africana está «controlado»

El Ministerio de Agricultura crea un comité científico de asesoramiento

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:06

Comenta

El Govern ha afirmado este viernes que el brote de la peste porcina africana está «controlado». El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar ... Ordeig, cree que se puede hablar de contención del brote porque la mayoría de los animales que se están analizando están dando negativo. El porcentaje de positivos no llega a cero, según el responsable del Ejecutivo catalán, pero está cerca del cero, ha asegurado en Catalunya Ràdio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  5. 5 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  6. 6 Daviz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7 Condenado por descargar pornografía infantil en una biblioteca de Oviedo: no podrá trabajar con menores durante dos años
  8. 8

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas
  9. 9

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Govern catalán asegura que el brote de peste porcina africana está «controlado»

El Govern catalán asegura que el brote de peste porcina africana está «controlado»