Gripe aviar: cuáles son sus síntomas y cómo podría contagiarse La primera muerte humana por la cepa H5N5 registrada en Estados Unidos pone el foco en este virus

N. V. Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

La gripe aviar, hasta ahora considerada una amenaza limitada al ámbito animal, ha dado un salto preocupante. Estados Unidos ha confirmado la primera muerte humana en el mundo por la cepa H5N5, registrada en el estado de Washington. El paciente, un hombre de edad avanzada, fue hospitalizado con síntomas graves y falleció pocos días después.

¿Cómo se contagia la gripe aviar?

El virus se transmite principalmente por contacto directo con aves infectadas, ya sean de corral o silvestres. El riesgo aumenta al manipular aves enfermas o al permanecer en espacios contaminados por sus secreciones. No existe evidencia de una transmisión sostenida entre humanos, por lo que las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo.

Síntomas en humanos

Aunque la gripe aviar no es común en personas, cuando se presenta puede provocar síntomas graves. El periodo de incubación es de 21 días. El contagio de persona a persona es muy raro y los síntomas pueden variar de leves a graves.

Fiebre alta Dificultad para respirar Confusión o desorientación Malestar general similar al de la gripe estacional Dolor de garganta Diarrea Náuseas o vómitos

En el caso del paciente fallecido, se reportaron fiebre elevada y problemas respiratorios antes de su hospitalización.

La cepa H5N5 había sido detectada previamente en aves, pero nunca en humanos. Este primer refuerza la necesidad de vigilancia epidemiológica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Washington han subrayado que se mantiene un monitoreo cercano de las personas que pudieron estar en contacto con el paciente o con sus aves.

Desde el descubrimiento de la gripe aviar, en 1996 en China, se han notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1.000 casos de la cepa H5N1 en humanos en 23 países, la mayoría en el continente asiático y Estados Unidos. Las infecciones se controlaron en 1997 y reaparecieron en 2003, propagándose ampliamente en aves por toda Asia y, posteriormente, en África, Europa y Oriente Medio. Desde entonces y hasta septiembre de este año, 25 países han detectado 991 casos y 476 muertes. La mitad en ambos casos, se dieron entre 2003 y 2009.

Con ello, el riesgo de contagio de gripe aviar de aves a humanos es «muy bajo» e «infrecuente», según la Sociedad Española de Epidemiología.

¿Hay casos de gripe aviar en humanos en España?

En España nunca se ha detectado un caso de gripe aviar. En otoño de 2022, dos trabajadores de una granja avícola de Guadalajara dieron positivo, pero un análisis posterior desveló que «no se produjeron infecciones reales, sino que ambos estuvieron en contacto con material genético del virus que se encontraba en el ambiente».

¿Cuántas aves se han contagiado en España?

Este año, hasta el 5 de noviembre, se han detectado casos de gripe aviar en 63 zonas, la mayoría en aves salvajes ( un 94%). Son datos extraídos del Sistema de Información de Enfermedades Animales europeo (ADIS por sus siglas en inglés), que es una plataforma diseñada para recopilar, gestionar y analizar datos sobre enfermedades animales.