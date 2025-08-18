El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la policía local de Marbella, imagen de archivo. D. S.

Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella

Se desplazaban en un vehículo sustraído días antes en Madrid y se les buscaba por un robo violento a un turista

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:20

Se desplazaron desde Parla (Madrid) en un coche robado, se dedicaron presuntamente a robar joyas en un club de playa de Marbella y, cuando los pillaron, se enzarzaron a golpes y mordiscos con los agentes. El grupo, formado por cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, acabó detenido.

Hace unos días, la sala del 092 de la Policía Local marbellí recibió una llamada que alertaba de un robo con violencia a un cliente del restaurante y beach club Playa Padre, situado en la playa del Cable de la ciudad costasoleña. Tanto la víctima como un testigo, ambos turistas italianos, describieron de un modo similar a los autores: tez morena con trenzas, bañador oscuro y cicatrices de cortes en el pecho.Los agentes coordinaron una batida por radio a todas las unidades de servicio. Casualmente, minutos antes, una patrulla había identificado de forma rutinaria en la entrada del puerto pesquero con dos chavales que respondían a las mismas características físicas. Ambos se mostraron nerviosos y con una actitud esquiva, pero los dejaron marchar porque en ese momento no tenían nada contra ellos.

Al escuchar por radio el aviso de sus compañeros, la misma unidad regresó a la zona donde los había identificado previamente y volvió a encontrarlos, esta vez en la playa de la Barandilla. Uno de ellos trató de huir a la carrera, pero fue interceptado rápidamente por los agentes.

El joven, que resultó ser menor de edad, reaccionó con violencia y propinó un puñetazo al policía que lo detuvo. Aunque logró colocarle los grilletes en una mano, con la otra se enzarzó a golpes con el funcionario, al que hizo caer al suelo. Una vez ahí, le dio un mordisco en un brazo, según informa Diario Sur.

Tras reducir a ambos, manifestaron de forma espontánea que habían venido a pasar el día con unos amigos desde Madrid en un coche de color negro. Siguiendo esa pista, los policías locales encontraron el vehículo, un Citroën C4 ocupado por dos jóvenes. Al comprobar la matrícula, descubrieron que había sido sustraído días antes empleando la violencia en Parla.

Cuando los funcionarios se acercaron al turismo para identificar a los pasajeros, éstos intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados y detenidos por dos delitos de robo con violencia, uno por el turista al que arrebataron las joyas y otro por el coche. También se le imputó a uno de ellos un delito de atentado a la autoridad, ya que dos de los agentes resultaron heridos en la intervención.

Los cuatro detenidos, todos de origen marroquí, de entre 17 y 26 años, residen en Parla. Dos de ellos tienen prohibido salir del territorio nacional por diferentes delitos. Uno en concreto acumula cuatro reseñas por robos con violencia y lesiones. Entre los cacheos realizados y la inspección del vehículo, les intervinieron siete cadenas doradas, una esclava y tres anillos plateados.

