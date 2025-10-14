El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
La zona en la que los operarios encontraron al varón herido. Josele

Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella

perarios de limpieza encontraron al herido, que fue hospitalizado con lesiones graves en el hospital, semidesnudo y sin poder articular palabra

María José Díaz Alcalá

Martes, 14 de octubre 2025, 08:02

Comenta

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un hombre de 55 años grave con signos violentos en Marbella. Fue el personal de limpieza del Ayuntamiento quien descubrió al hombre, que presentaba multitud de heridas sangrantes por todo el cuerpo, alguna quemadura y marcas de posible estrangulamiento.

Finales de septiembre, ocho y diez de la mañana y el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que alertaba de un varón ensangrentado y tendido sobre unos residuos tras, aparentemente, ser agredido en la A-355, la antigua carrera Ojén-Marbella, frente a la Triple A. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y los sanitarios, que evacuaron al varón al Hospital Costa del Sol.

A la llegada de los operarios de limpieza, el herido, que siquiera podía articular palabra, se encontraba semidesnudo; cuando llegaron los facultativos, los trabajadores municipales ya lo habían cubierto con mantas, han informado distintas fuentes consultadas por este periódico.

Al parecer, la víctima, un ciudadano de origen marroquí, presentaba politraumatismos craneales, entre otras lesiones que también podrían tener un origen violento.

Desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional, por su parte, han confirmado que la investigación continúa abierta para tratar de aclarar lo sucedido y localizar a los posibles responsables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  3. 3 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  7. 7

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez
  8. 8 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  9. 9 Comienza la campaña contra la gripe en Asturias: ¿quién debe vacunarse?
  10. 10

    El Ministerio de Defensa se niega a validar los VCR 8x8 recibidos porque continúan teniendo fallos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella

Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella