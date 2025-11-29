Horóscopo diario domingo, 30 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este domingo, 30 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

Sábado, 29 de noviembre 2025

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 30 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Sensible y tierno con las personas de su entorno. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. Esa afonía es muy persistente, vaya a su médico.

Tauro

Introduzca novedades en su relación sentimental. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. Fuerte física y mentalmente.

Géminis

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Apueste por los juegos de azar. Sus proyectos y objetivos laborales se desbloquean. Dosifique sus fuerzas, no es bueno un esfuerzo constante.

Cáncer

Aleje de su vida a quien le crea problemas con su pareja. Hoy recuperará el dinero que ya no esperaba recibir. Algo repercutirá en su estatus dentro del trabajo. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones.

Leo

No desespere, a veces la amistad se convierte en amor. Recibe un dinero extra, seguramente a través de un familiar. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Si va a nadar, proteja sus oídos.

Virgo

No confunda una buena amistad con algo diferente. Hoy puede comprarse ese capricho que tanto desea. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Libra

Conocerá a una persona de ensueño. Buena suerte en los asuntos económicos. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. El ejercicio físico le vendría de maravilla.

Escorpio

Su relación amorosa es como un lago de aguas mansas. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Aparecerá un compañero dispuesto a hacerle sombra. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Sagitario

Hable con su pareja de sus necesidades. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. Si trabaja cara al público, ármese de paciencia. Cuide más su salud y no cometa excesos.

Capricornio

Sorprenda a su pareja con una cena romántica. Recibe inesperadamente una importante cantidad de dinero. Manténgase alerta en su trabajo. Estupenda forma física.

Acuario

Buen día para tomar decisiones importantes respecto al amor. Su economía va viento en popa. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.

Piscis

Si su pareja piensa de modo diferente, no se irrite. Sus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo. No se fíe de las propuestas laborales tan maravillosas, medítelas. En esta jornada, necesitará una buena alimentación.