El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo diario: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario miércoles, 26 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo de este miércoles, 26 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

E. C.

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 26 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Acostúmbrese al diálogo con su pareja. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Si es prudente, logrará buenas oportunidades laborales. No se exceda con el tabaco, sus pulmones lo notarían.

Tauro

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. El dinero puede crearle serios problemas, use la cabeza. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Exceso de vitalidad que debe canalizar haciendo ejercicio.

Géminis

Jornada de grandes vivencias emocionales. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

Cáncer

El clima sentimental está tormentoso. Jornada de gastos incontrolados. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Disfrutará de un buen tono vital.

Leo

Está madurando una relación amorosa duradera. Momento ideal para realizar inversiones. Evite situaciones tensas en el trabajo. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

Virgo

Recupere el romanticismo perdido con su pareja. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Libra

Confíe en el amor y en las personas que le rodean. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Vigilar la calidad de lo que come le evitará la acidez.

Escorpio

Debe dar un margen de confianza a su pareja. Haga buen uso de los últimos ingresos. Volverá a ilusionarse con el trabajo. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual.

Sagitario

Si tiene niños, le parecerá haber vuelto de nuevo a la infancia. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Bien todos los asuntos profesionales. Jornada para cuidar las articulaciones.

Capricornio

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Está siendo víctima de una estafa. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Acuario

Sus amigos son decisivos en su vida. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Aproveche las prácticas para un futuro trabajo. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

Piscis

Romanticismo es lo que su pareja necesita. Tiene dinero de sobra, no escatime en gastos. Le ofrecerán un viaje de trabajo muy interesante. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  7. 7 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  8. 8 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  9. 9 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  10. 10 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Horóscopo diario miércoles, 26 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...

Horóscopo diario miércoles, 26 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero...