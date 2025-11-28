Horóscopo diario sábado, 29 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este sábado, 29 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 29 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Conocerá a alguien encantador y revivirá. Para evitar problemas, controle los gastos. Intente ser más organizado en su trabajo. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

Tauro

El agobio no es bueno para la convivencia con su pareja. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Puede sufrir una conjuntivitis, acuda al oftalmólogo.

Géminis

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Ese regalo a un ser querido tendrá que esperar. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Piense en dejar de fumar, es el momento.

Cáncer

Preste atención a esa persona que de momento no le atrae. Esas inversiones a largo plazo resultarán excelentes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

Leo

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Evite caer en un excesivo celo profesional. Sus pies le pueden dar más de un disgusto, procure cuidarlos.

Virgo

Ocasión propicia para conquistas sentimentales. El dinero le va a tener algo pensativo. Seguirá en racha de prestigio profesional. Su dieta debe ser lo más equilibrada posible.

Libra

Ponga los pies en la tierra y no sea tan enamoradizo. Sus ingresos no andan mal, puede permitirse un capricho. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Si quiere subir el ritmo de sus ejercicios, consúltelo.

Escorpio

Debe conservar la calma y dialogar más con su pareja. Evite los excesos económicos. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Sagitario

Abra su corazón al amor, le irá bien. Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho. Puede que, al final, encuentre ese trabajo que le gusta. Se librará de esas presiones que tanto le afectan.

Capricornio

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en su trabajo. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.

Acuario

En los amigos encontrará todo el cariño que se merece. Por fin llega la estabilidad a su economía. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. Preste atención a su cuerpo y, si está cansado, repose.

Piscis

Demuestre mayor cariño a las personas que le importan. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.