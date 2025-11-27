Horóscopo diario viernes, 28 de noviembre: predicciones en el amor, trabajo, dinero... Horóscopo de este viernes, 28 de noviembre, con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 28 de noviembre, para tu signo del zodiaco sobre salud, amor y dinero.

Aries

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Solucione sus problemas económicos. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Intente descansar o el agotamiento le vencerá.

Tauro

Familia, pareja y amigos le harán mucha compañía. El dinero escasea, debe apretarse un poco el cinturón. Huya de los comentarios sobre su vida en la oficina. La pereza no es un buen aliado para su salud.

Géminis

No cierre las puertas a las insinuaciones amorosas. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. Conocerá gente que le ayudará laboralmente. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Cáncer

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. Si se precipita en las finanzas, tendrá problemas. Llegan cambios en su lugar de trabajo. Hoy tendrá los ojos muy sensibles al polvo.

Leo

Atracción especial hacia una persona. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. El trabajo saldrá gracias a su tesón. Tendrá el estómago sensible, cuidado con el ajo.

Virgo

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Las mejoras laborales se están negociando. Procure no trasnochar demasiado.

Libra

Los roces con su pareja se apaciguarán. Evite contraer nuevas deudas. Por su profesionalidad, los pedidos le lloverán. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Escorpio

Estará muy apagado por culpa de un amor. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. No se preocupe, tendrá ayuda en su entorno laboral. Muévase más para recuperar sus energías.

Sagitario

Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.

Capricornio

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La fortuna está de su parte, puede zanjar las deudas. La influencia de Saturno le enseñará a trabajar en equipo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

Acuario

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Hoy llegará ese gasto tan temido. Cualquier tipo de estudios se le dará muy bien. No escatime gastos a la hora de invertir en su cuerpo.

Piscis

Quiere a su pareja pero surgirán tentaciones. Su intuición le ayuda a alcanzar el éxito económico. No se deje absorber por el trabajo. Dificultad de conciliar el sueño por el estrés.

