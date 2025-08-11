Del infierno a la desolación en Las Médulas: «No queda nada más que arder»

Carmen Ramos Lunes, 11 de agosto 2025, 12:26 | Actualizado 12:32h. Compartir

Tras el infierno, la desolación. León, y sobre todo la comarca de El Bierzo, sigue en vilo tras un domingo negro en el que 800 vecinos tuvieron que ser evacuados o confinados en diferentes localidades cercanas a Las Médulas, un paraje único, Patrimonio de la Humanidad, al que también han afectado las llamas. Lo confirmaba el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, quien ha lamentado que pese al buen pronóstico que había a mediodía de ayer, un cambio en la dirección del viento ha provocado que las llamas hayan afectado a varias zonas pobladas y al emblemático espacio natural, sin detallar su alcance a falta de una evaluación de daños.

«No ardió el pueblo enteró de casualidad». Son las palabras de Alfonso Fernández, alcalde de Carucedo, a leonoticias, que muestran la desolación de Las Médulas, el pueblo que alberga el Patrimonio de la Humanidad «Está todo ardido alrededor y no queda nada más que arder», lamenta sobrecogido.

El primer edil aseguraba esta mañana que la situación «está estable», aunque los vecinos permanecen todavía evacuados y alojados en otras viviendas ante el riesgo de que el incendio pueda reproducirse. «No dejan pasar a la gente porque hay rescoldos aún ardiendo que podrían volver a reproducir fuego en algunos puntos».

El fuego provocó daños en el Aula Arqueológica. «Ardieron ayer un poco las paredes», señala Fernández. Las llamas afectaron también a cinco casas. «Algunas en las que no había gente, pero que hasta hace poco habían estado viviendo en ellas, hay una que es de gente de fuera y le ardió toda, estaban en Bilbao», explicó.

En Carucedo las llamas no afectaron directamente a ninguna vivienda pero sí provocaron daños en instalaciones. «Un ejemplo es mi casa que todo alrededor ardió menos la casa, los gallineros..., el fuego pasó al lado, porque estaban los de la UME allí que yo creo que fueron quienes la salvaron». Un episodio que sucedió cuando los vecinos ya habían sido evacuados.

En el pueblo se mantiene un retén con un coche del Ayuntamiento y varios vecinos «que pueden ayudar a que no vuelva a reproducirse el fuego» siempre colaborando con los efectivos de la UME, Guardia Civil y Bomberos desplazados a la zona para luchar contra el fuego.

Precisamente a las siete de la mañana los bomberos de Ponferrada «evitaron que prendiese una casa donde está viviendo gente en el mismo pueblo de Las Médulas».

«Una situación de desastre»

Alfonso Fernández destaca los momentos «de angustia» que los vecinos están viviendo. «Cuando hay algo así hay un momento que tratas de salvar la vida, que es lo que te dicen todos los efectivos que estaban allí, y después, ahora, viene la segunda parte, el bajón, gente que está echando la culpa a todo el mundo...».

El regidor se muestra sobrecogido por un incendio que ha dejado el pueblo asolado. «Lo que sí es cierto es que hemos tenido que estar al frente de esta situación de desastre que nos deja desquiciados, que pierdes la noción de la tranquilidad que vives en los pueblos».

El alcalde recuerda una situación similar que se vivió hace unos años «cuano el fuego se acercó bastante a la zona de Médulas viniendo, además por Yeres, por donde se acercó esta vez», si bien en este caso un cambio de viento originó el desastre. «Unos rescoldos de fuego que estaban controlados pero cambió el viento, se metió por la zona del Lago Sumido que está toda de pastizales y se nos metió en el pueblo».

Cuatro fuegos de gravedad en Castilla y Léon

Cuatro fuegos permanecen en nivel de gravedad dos en Castilla y León y otros cuatro alcanzan ya el nivel uno en las provincias de León, Ávila, Zamora y Palencia.

En concreto, permanece activo y con un índice de gravedad dos el fuego de Molezuelas de la Carballeda en Zamora, que comenzó a las 14.25 horas de este domingo y cuyas causas se están investigando. En él trabajan 43 medios para intentar extinguir el fuego. En este caso, la localidad de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), ha sido desalojada al igual que las vecinas Cubo de Benavente, Uña de Quintana y Congosta, una evacuación que afecta a unos 700 vecinos.

Con un índice de gravedad 2 también se mantiene el fuego de Yeres en León, un incendio que está activo desde el sábado a las 16.33 horas, actualmente trabajan en la zona 15 medios. Es el fuego que obligó a desalojar o confinar a unos 800 vecinos de diferentes pueblos del entorno de Las Médulas.

Igualmente, también en nivel 2, se encuentra el fuego de Benuza, también en León, que comenzó el pasado viernes, en este espacio trabajan también 15 medios. Por este motivo, las localidades de Llamas de Cabrera y Santalavilla mantienen a su población confinada y en prealerta de evacuación, bajo la vigilancia de la Guardia Civil, según informó la Subdelegación del Gobierno.

Finalmente, en San Bartolomé de Pinares, en Ávila, también se ha alcanzado la gravedad 2. El fuego comenzó el viernes a las 14.45 horas y en este momento trabajan 47 medios para acabar con este fuego.

Con índices de gravedad uno se encuentra un incendio en Villafranca de El Bierzo, Orallo y Fasgar, en Léon, y otro en Resoba (Palencia).