Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados» Preocupa la evolución de las llamas tanto en Yeres, Llamas de Cabrera y Almázcara de nivel 2 como en los otros dos denivel 1, así como en otros tres incendios más

Este domingo ha sido un auténtico infierno en León. La provincia vecina lucha contra ocho incendios forestales, que han obligado a desalojar a más de 800 personas en localidades leonesas. Además, un fuego de nivel 2 de peligrosidad originado en Zamora ha traspasado fronteras y ha obligado a desalojar localidades cercanas, como Pobladura de Yuso.

El incendio que más preocupa es el declarado en Yeres el sábado, 9 de agosto, que mantiene en nivel 2 de peligrosidad y ha obligado a desalojar las localidades de Las Médulas y Carucedo, como recoge Leonoticias. El fuego ha entrado en el casco urbano de Las Médulas, dañando varias viviendas. Aunque el fuego comenzó cerca de una senda que rodea el paraje, no ha alcanzado sus miradores ni el territorio Patrimonio de la Humanidad. No obstante, las llamas han «rodeado totalmente» a Carucedo, según ha explicado a este medio su alcalde, Alfonso Fernández Pacios: «Estamos rodeados, nos acaban de desalojar y se ve el pueblo rodeado por las llamas». En total, 101 vecinos de Las Médulas y 483 de Carucedo han sido evacuados, junto a otros núcleos como Yeres y Puente de Domingo Flórez, cuyo alcalde, Julio Arias, señaló que el desalojo fue rápido y permitió apagar conatos cerca de las casas. A los pocos minutos se sumaba a los desalojos la localidad de Orellán con sus 53 habitantes. «Te aseguro que hay casas que ya están afectadas por las llamas», explicaba angustiado Eduardo Prada Blanco, alcalde del municipio de Borrene. Las altas temperaturas y el viento dificultan la extinción, aunque la situación en algunas áreas ha mejorado, según las autoridades.

Si la situación ya era complicada en la tarde del sábado en la provincia de León, desde la pasada noche lo es aún más. De los cuatro incendios en nivel 1, dos de ellos han subido hasta el nivel 2 y este domingo se ha sumado otro más; de los ocho fuegos activos que hay ahora en la provincia.

Activo desde el viernes

El más longevo de todos ellos -activo desde el viernes- es el que sigue declarado en la comarca de La Cabrera, dentro del término municipal de Benuza. En el fuego han llegado a trabajar casi 50 medios y a primera hora de la mañana se acercan a la treintena. Aunque parecía que se avanzaba en su control, las dificultades orográficas de la zona han hecho mantener un amplio dispositivo de vigilancia y extinción con la BRIF de Tabuyo entre las unidades desplazadas así como la soriana de Lubia.

El CECOPI tras reunirse la noche del sábado y la mañana del domingo en la Delegación Territorial de la Junta en León, informa que en el incendio de Llamas de Cabrera, que se trata de zona de montaña con gran cantidad de matorral que con las altas temperaturas y baja humedad de estos días se ha convertido en combustible que arde con facilidad. Además, se complica la extinción por la elevada pendiente y la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas.

Seis incendios más

Además de los dos fuegos que más preocupan por su afectación a la población y a los espacios naturales hay otros dos que se encuentran un nivel de alerta por debajo.

Tanto el de Orallo como el de Fasgar se originaron el viernes pasado y el sábado alacanzaron el nivel 1 de Gravedad decratado por la Junta. En ambos se cree que el origen pudo estar en un rayo y también se han desplazado medios extraordinarios como la UME, que trabaja en el de Orallo desde la noche del sábado; y la BRIF de Pinofranqueado en Cáceres en el de Fasgar desde la mañana del domingo.