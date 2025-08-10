León arde: desalojos y fuego descontrolado en dos incendios de nivel 2 Los fuegos de Yeres y Llamas de Cabrera alcanzan un grado de riesgo muy grave, mientras otros dos se mantienen en nivel 1

Una tolvanera de humo en el incendio que ha obligado a desalojar Yeres.

Si la situación ya era complicada en la tarde del sábado en la provincia de León, desde la pasada noche lo es aún más. De los cuatro incendios en nivel 1, dos de ellos han subido hasta el nivel 2. En total son siete los fuegos que hay ahora activos en el territorio.

El más longevo de todos ellos -activo desde el viernes- es el que sigue declarado en la comarca de La Cabrera, dentro del término municipal de Benuza. «Al pueblo no ha llegado pero si de aquí a la noche no se apaga habrá que desalojar el pueblo», comenta apesadumbrado Domingo Cabo, el alcalde de Benuza, sobre el fuego que se acerca desde hace dos días a Llamas de Cabrera: «Está muy extendido y arde con fuerza».

Aunque en la información que facilita la Junta no aparece ninguna causa probable del incendio, el regidor informa que un rayo es la principal hipótesis con la que se trabaja ya que «hubo tormenta en la tarde del viernes y descargó algún rayo» en una zona «a la que es imposible llegar ni andando».

En las labores de extinción han llegado a trabajar casi 50 operarios y a primera hora de la mañana se acercan a la treintena. Aunque parecía que se avanzaba en su control, las dificultades orográficas de la zona han hecho mantener un amplio dispositivo de vigilancia y extinción.

Eso es lo que informa el CECOPI tras su reunión en la Delegación Territorial de la Junta en León, que también daba cuenta de los motivos por los que, además del de Llamas de Cabrera, se subía a nivel de Gravedad 2 el incendio de Yeres.

Ampliar Reunión del CECOPI la noche del 9 de agosto de 2025. JCyL

«El pueblo sigue desalojado»

En este último, al que se incorporaba la UME durante la noche además de al de Orallo -de nivel 1-, continuaban los trabajos de extinción y quedaban cortados los accesos a Las Médulas para facilitar el trabajo del operativo contra incendios y evitar posibles riesgos a la población, además del desalojo de Yeres durante la tarde.

«Ha sido una buena decisión», comenta a Leonoticias Julio Arias, alcalde de Puente de Domingo Flórez: «Es un pueblo pequeño, todo el mundo estaba reunido en la plaza y el desalojo fue rápido. Así se pudieron apagar los pocos conatos que se produjeron junto a las casas».

Ampliar El fuego cerca el pueblo de Yeres, Cedida por Julio Arias

El regidor añade que la situación parecía muy grave en torno a las dos o tres de la madrugada, pero que «gracias al trabajo espectacular de las brigadas y la UME todo está ya mucho más tranquilo. Lo que se ve desde el pueblo ahora mismo -diez de la mañana- es mucha menos llama y humo. Han debido de venir ya los relevos y la situación ha mejorado mucho tras descontrolarse ayer».

El fuego, originado cerca de una senda que rodea Las Medulas, no avanzó hacia el sur, donde se encuentra este paraje Patrimonio de la Humanidad: «No parece haber afectado a ninguno de los miradores como el de Reirigo y Orellán, ni a Las Médulas en sí», añade Julio Arias que también cree que «se mantiene el nivel 2 para facilitar el trabajo de los equipos de extinción» porque «todo está mucho mejor».

Ambas zonas, además de presentar riesgo para algunos núcleos poblados e infraestructuras, están en lugares de alto valor patrimonial y medioambiental.

Cinco incendios más

Además de los dos fuegos que más preocupan por su afectación a la población y a los espacios naturales, hay otros dos que se encuentran un nivel de alerta por debajo.

Tanto el de Orallo como el de Fasgar se originaron el viernes pasado y el sábado alcanzaron el nivel 1 de Gravedad decretado por la Junta. En ambos se cree que el origen pudo estar en un rayo y también se han desplazado medios extraordinarios como la UME, que trabaja en el de Orallo desde la noche del sábado.

Los otros tres incendios activos en la provincia están en Filiel, Cabañas de la Dornilla y Anllares del Sil.