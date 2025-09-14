El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Sánchez, en el centro con una de sus incubadoras portátiles, en un hospital en Sierra Leona. R. C.

El ingeniero navarro que salva bebés de 500 gramos con incubadoras 'low cost'

Pablo Sánchez envía a países pobres su máquina portátil que 'revive' a miles de prematuros. «He visto a niños envueltos en papel de aluminio»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:14

A Pablo Sánchez Bergasa (Pamplona, 32 años) nunca se le olvidará aquella imagen de varios bebés prematuros a los que habían envuelto en papel de ... aluminio o depositado en cajas de zapatos junto a un radiador para mantenerlos calientes y tratar de salvarles la vida. Esta escena real ocurrió en 2015 en un hospital de Sierra Leona a donde había viajado con compañeros de la Universidad CEU San Pablo, pero podía haber sucedido en cualquier sanatorio sin recursos de Nepal, Perú, Cabo Verde o Ucrania, países donde ahora opera su ONG Medicina Abierta al Mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  2. 2

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  3. 3 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  4. 4 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  5. 5

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  7. 7 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  8. 8 La prolongación de La Cámara, en Avilés, será de sentido único para ganar plazas de aparcamiento
  9. 9

    Windar plantea un ERE para 70 trabajadores
  10. 10 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El ingeniero navarro que salva bebés de 500 gramos con incubadoras 'low cost'

El ingeniero navarro que salva bebés de 500 gramos con incubadoras &#039;low cost&#039;