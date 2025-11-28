El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Guardia Civil en Campillos. Sur

La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen machista de Málaga

El joven se entregó en el cuartel de Martos (Jaén) y confesó haber matado a su pareja, aunque ella acababa de poner fin a la relación

Juan Cano y María José Díaz Alcalá

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:12

Comenta

La investigación en torno al crimen machista de Campillos apunta a que la muerte de Conchi, de 25 años, se produjo por asfixia. Su exnovio, Ismael (28), se encuentra en dependencias policiales tras entregarse en el cuartel de Martos, donde manifestó que podía haber matado a la que había sido su compañera sentimental los últimos cuatro años.

El hallazgo del cadáver se produjo precisamente a raíz de su confesión. Tras el crimen, el joven se desplazó la mañana de este miércoles 26 de noviembres hasta su pueblo, aparcó su coche, dejó las llaves en casa y caminó hasta las dependencias de la Guardia Civil en la localidad jiennense.

Allí, según las fuentes consultadas, contó que había acabado con la vida de Conchi, a la que sus amigas conocían como 'Barbie', en el municipio malagueño de Campillos. Incluso proporcionó a los agentes de la Benemérita la dirección de la casa donde se encontraba el cuerpo.

Noticias relacionadas

El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista

Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista

Los responsables del cuartel de Martos avisaron rápidamente a sus compañeros en Málaga, que se desplazaron en ese mismo momento a la vivienda por si Conchi aún estaba con vida. La encontraron en la segunda planta de una pequeña casa mata, donde está ubicado el dormitorio.

La joven ya había fallecido cuando llegaron los agentes, que localizaron un trapo junto a ella o sobre su cara con el que le podría haber taponado las vías respiratorias. Otras fuentes apuntaron a un estrangulamiento, extremo que no ha podido ser confirmado. Sea como fuere, el mecanismo de la muerte es asfictico.

No había denuncias previas de Conchi a Ismael, aunque ambos estaban inscritos en el sistema Viogén (para la protección de víctimas de violencia machista) respecto a parejas anteriores, ella como víctima y él como denunciado. El caso de Conchi ya no se encontraba activo.

La joven lleva cuatro años saliendo con Ismael, al que conoció en Martos, donde ella estuvo residiendo bastante tiempo y tenía un círculo amplio de amistades. Según el entorno de Conchi, habían tenido bastantes altibajos y varias rupturas, aunque ella siempre acababa volviendo con él.

Al parecer, en los últimos días, Conchi trató de poner fin definitivamente a la relación sentimental, pero Ismael se resistía a marcharse de la vivienda que ella compartía con su padre en Campillos, en la que los tres habían estado conviviendo una temporada. De hecho, el autor confeso del crimen trabajaba recogiendo la aceituna en una finca de la localidad.

El teléfono 016 atiende casos de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura. También se puede dar parte, ya sea la propia perjudicada, familiares o testigos, a través del correo 016-online@igualdad.gob.es. De igual modo, se puede contactar con este servicio por WhatsApp, en el número 600000016. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091), de la Policía Local (092) o la Guardia Civil (062). En caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

