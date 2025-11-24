El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vehículo que conducía el hombre investigado. E. N.

Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse

El hombre, de 47 años, carecía del permiso de conducir por pérdida total de puntos y dio positivo en drogas

E. N.

Palencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:17

Comenta

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un conductor de 47 años de edad y nacionalidad española por tres delitos: dos contra la seguridad vial, siendo uno por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas y otro por conducir careciendo del permiso de conducción por pérdida total de los puntos, y un tercero de hurto de uso de vehículo.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 18, cuando, en torno a las 17:45 horas, un vehículo colisionó contra un pretil del puente sobre el río Pisuerga a la altura del kilómetro 0 de la carretera CL-627, quedando parcialmente suspendido.

Instantes después un conductor detuvo su vehículo para socorrer al conductor y único ocupante, rescatando también al vehículo con ayuda de una eslinga. Tras ello, el conductor que sufrió el siniestro cogió el vehículo del ciudadano que había parado a ayudarle y emprendió la huida del lugar.

Apenas dos kilómetros después, esta persona sufrió un nuevo accidente en las cercanías de Arbejal, dejando el vehículo con graves daños.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil de Palencia, que se hicieron cargo de reconstruir los hechos y de identificar al conductor que sufrió estos dos siniestros viales, comprobando que carecía del permiso de conducción por pérdida total de los puntos.

Tras la realización de las pruebas de detección de alcohol y drogas, dio resultado positivo a esta última.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  7. 7 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  8. 8 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse

Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse