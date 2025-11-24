Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse El hombre, de 47 años, carecía del permiso de conducir por pérdida total de puntos y dio positivo en drogas

E. N. Palencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:17 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un conductor de 47 años de edad y nacionalidad española por tres delitos: dos contra la seguridad vial, siendo uno por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas y otro por conducir careciendo del permiso de conducción por pérdida total de los puntos, y un tercero de hurto de uso de vehículo.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 18, cuando, en torno a las 17:45 horas, un vehículo colisionó contra un pretil del puente sobre el río Pisuerga a la altura del kilómetro 0 de la carretera CL-627, quedando parcialmente suspendido.

Instantes después un conductor detuvo su vehículo para socorrer al conductor y único ocupante, rescatando también al vehículo con ayuda de una eslinga. Tras ello, el conductor que sufrió el siniestro cogió el vehículo del ciudadano que había parado a ayudarle y emprendió la huida del lugar.

Apenas dos kilómetros después, esta persona sufrió un nuevo accidente en las cercanías de Arbejal, dejando el vehículo con graves daños.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil de Palencia, que se hicieron cargo de reconstruir los hechos y de identificar al conductor que sufrió estos dos siniestros viales, comprobando que carecía del permiso de conducción por pérdida total de los puntos.

Tras la realización de las pruebas de detección de alcohol y drogas, dio resultado positivo a esta última.