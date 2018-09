El emotivo agradecimiento de Irene Villa a un chico asturiano Muy activa en sus redes sociales, hace unos días le hizo un guiño a un chico asturiano que a su vez se había acordado de ella en un tuit EVA VÉLEZ Gijón Lunes, 3 septiembre 2018, 09:45

Irene Villa es una mujer todoterreno. Escritora, periodista, psicóloga... pero sobre todo, un ejemplo de superación. El 17 de octubre de 1991 la vida le cambió para siempre tras sufrir un brutal atentado de ETA, en el que perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Tenía solo 12 años. Pero lo importante de su historia no fue lo que le ocurrió, sino lo que ha hecho después. Ha conseguido todas las metas que se ha propuesto en su vida, tiene 3 carreras universitarias y ha formado una familia con el piloto argentino Juan Pablo Lauro y tienen tres hijos.

Muy activa en sus redes sociales, hace unos días le hizo un guiño a un chico asturiano que a su vez se había acordado de ella en un tuit.

La historia, preciosa y emotiva a partes iguales. Para los que sean de lágrima fácil, en esta ocasión puede que viertan lágrimas de esas que curan heridas y tristezas porque el sentido del humor de la madrileña no tiene límite.

@javiprietoviedo había hablado de Irene en un tuit y comentaba que cada vez que paseaba por la playa, se acordaba de ella, ya que tenía muy grabadas las palabras de la joven al confesar que nunca podría volver a dar un paseo descalza por la arena.

Y en respuesta a ello, Irene Villa subió una foto a su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

Hoy me acordaba en la playa de esto que escribió un chico por Twitter con esta bonita foto del mar: «Una vez escuché a @_IreneVilla_ decir que nunca más podría volver a sentir lo que era caminar descalza por la arena.... Desde entonces cada vez que vengo a la playa doy un paseo descalzo pensando en Irene. Si me lees, un FUERTE ABRAZO». Me encantó el cariño y el «carpe diem» que lo que les pasa a otros nos genera y despierta en nuestra vida!

Pero decía que hoy me acordé de ello porque, como siempre hay que ver el lado positivo de todo... pues que ya no me molesta la arena entre los dedos y las sandalias!! Qué maravilla oye!

Un gesto sin duda que alegrará al chico asturiano y servirá de ejemplo y fuerza para muchos.