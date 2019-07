El joven que mató a un ladrón en Málaga acepta los 112.000 euros recaudados por Vox Según informó ayer el abogado defensor, Alfredo Herrera, la suma recogida por la formación se corresponde con donaciones anónimas que no podrían devolverse E. C. Jueves, 18 julio 2019, 03:44

El joven malagueño Borja W. V. ha aceptado finalmente los más de 112.000 euros recaudados por Vox para hacer frente a la indemnización de 180.000 a la que fue condenado, junto con una pena de prisión de dos años, por imprudencia grave tras el fallecimiento del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle. Borja propinó dos puñetazos al fallecido y, según consta en la sentencia, no le asistió tras la agresión. El ladrón murió dos días más tarde por un traumatismo craneoencefálico. El juez consideró que los hechos no se pueden calificar de dolosos, pero tampoco son fortuitos, a su juicio, porque, si el acusado en vez de golpear a la víctima para recuperar el bolso hubiera decidido simplemente seguirla e intentar determinar hacia dónde se dirigía en espera de la llegada de la Policía, a la que previamente debería haber dado aviso, la muerte no se habría producido.

Según informó ayer el abogado defensor, Alfredo Herrera, la suma recogida por Vox se corresponde con donaciones anónimas que no podrían devolverse. Respecto a los dos años de prisión, el joven está a la espera de que el juzgado decida si debe o no entrar en la cárcel.