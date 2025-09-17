Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga El delincuente, que también empujó al marido, se ensañó con ella y le propinó patadas y puñetazos por todo el cuerpo

Juan Cano Málaga Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:51 Comenta Compartir

Una mujer de unos 70 años ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Málaga tras recibir una brutal paliza de un ladrón al que sorprendió mientras robaba en su casa. Su marido también fue agredido por el delincuente, aunque en su caso las lesiones fueron más leves. La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor.

Los hechos sucedieron hace unos días en el domicilio del matrimonio, situado en la zona Oeste de Málaga capital. Según las fuentes consultadas, la pareja regresó a su vivienda y sorprendió dentro a un ladrón que estaba registrando el inmueble para apoderarse de todos los objetos de valor que encontrara a su paso.

Al verse descubierto, el delincuente reaccionó propinando un empujón al hombre, que cayó al suelo, y se ensañó especialmente con la mujer, a la que propinó patadas y puñetazos por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza. Tras ello, se dio a la fuga con el botín, de una cuantía menor.

Los servicios sanitarios acudieron inmediatamente y atendieron al matrimonio. La mujer, dada la gravedad de las lesiones sufridas, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad, donde ingresó directamente en la UCI, confirmaron las fuentes consultadas, según publia 'Diario Sur'.

La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer el violento robo. Los agentes no tardaron en identificar al sospechoso, de origen venezolano, al que trataban de localizar desde la semana pasada. Sin embargo, su detención se acabó produciendo este fin de semana al verse involucrado en una pelea por un asunto turbio en la que habría agredido a otra persona. Al leerle los derechos por la reyerta, comprobaron que estaba siendo buscado por la brutal paliza a la mujer.