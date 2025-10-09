León XIV denuncia «la dictadura de una economía que mata» en su primer mensaje apostólico

«Para nosotros cristianos, la cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe». Así de claro expone la opción preferencial de la ... Iglesia católica por las personas más desfavorecidas el Papa León XIV en su primera exhortación apostólica, titulada 'Dilexit te' (Te amé) y que ha sido publicada este jueves por el Vaticano. Dedicado a los pobres, este texto magisterial del Pontífice peruanoestadounidense parte de un borrador que dejó su antecesor, Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, retomando también con su nombre el título de la cuarta y última encíclica del Papa argentino, 'Dilexit nos' (Os amé), hecha pública en octubre del año pasado. Robert Prevost brinda de esta manera a los católicos un primer documento con el que muestra cuál va a ser una de las grandes prioridades de su pontificado, colocándose en clara sintonía con la línea marcada por su antecesor.

«El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Estos (los pobres) son una 'cuestión familiar', son 'de los nuestros'», escribe León XIV, advirtiendo que no es posible ser un buen cristiano sin tener en cuenta a los más desfavorecidos. Y eso que reconoce la existencia de «algunos movimientos o grupos cristianos» en los que hay una «carencia o ausencia del compromiso por el bien común de la sociedad y, en particular, por la defensa y la promoción de los más débiles». A todas esas personas el Papa les recuerda que la religión cristiana «no puede limitarse al ámbito privado» porque los fieles también deben preocuparse «de los problemas relativos a la sociedad civil y de los acontecimientos que afectan a los ciudadanos». De hecho, Prevost subraya que los católicos «debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales» de las penurias en que viven muchas personas.

En su análisis de las «muchas formas de pobreza», a León XIV no le tiembla la mano a la hora de denunciar que mientras crecen las personas en situación desfavorecida, «paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común». Y se acuerda de que las mujeres son en demasiadas ocasiones «doblemente pobres» al sufrir «situaciones de exclusión, maltrato y violencia» y tener «menores posibilidades de defender sus derechos». En un texto repleto de citas del Papa Francisco y en el que detalla la bimilenaria opción preferencial de la Iglesia por los pobres, el Pontífice denuncia «la dictadura de una economía que mata», en la que «mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz».

El origen de este desequilibrio lo encuentra Prevost en las ideologías neoliberales «que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera». En 'Dilexit te', León XIV clama igualmente contra la indiferencia imperante en buena parte de la sociedad al lamentar que se haya vuelto «normal ignorar a los pobres y vivir como si no existieran».