El lío con las dos 'influencer' Patricia Fernández y la invitación a un evento en el Palacio Real

El 40 aniversario del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Ese era el motivo del evento que se celebró el pasado viernes en el Palacio Real y al que fueron invitadas distintas personalidades. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que hubo un pequeño lío con la invitación de una 'influencer' que responde al nombre de Patricia Fernández. Lo que pasa es que ahora la polémica ahora está servida porque parece ser que la invitación llegó a la Patricia Fernández que no era.

Vamos por partes porque hay dos versiones de esta historia. Quien acudió a la cita fue Patricia Fernández (@patriwhitehouse en Instagram), una creadora de contenido sobre moda, lyfestile y decoración. Con un impulto vestido blanco firmado por la también 'infuencer' Rocío Osorno acudió y participó en el evento celebrado en el Palacio Real.

La Patricia Fernández que no acudió es una mujer que se dedica a divulgar contenido sobre la Unión Europea y derechos humanos entre otras cuestiones (@patriciafedez en Instagram). De hecho ha asistido a más actos similares a lo largo de su trayectoria. «Fue otra persona en mi lugar que se llamaba como yo, pero que no era yo y todo por una serie de errores», comienza diciendo en un vídeo publicado en su perfil.

Cuenta que le llegaron un montón de mensajes donde le avisaban de que una chica que se llemaba igual que ella había acudido a un evento institucional «en calidad de divulgadora de la Unión Europea. Claro, os podéis imaginar la cara de sorpresa que a mí se me queda cuando me dicen eso».

El acto en cuestión, como mencionamos anteriormente, era el 40 aniversario del Tratado de adhesión de España. «Era un evento muy importante, no solo para quienes trabajamos día a día en la defensa de los valores europeos y los derechos humanos sino para la ciudadanía. Me hubiera encantado estar allí para poder contároslo desde dentro, qué impica, cómo funciona...», prosigue.

Su malestar se acrecentó aún más cuando le enviaron una captura de la otra Patricia ya en el evento «en la que ponía divulgadora de la Unión Europea y de los derechos humanos. Y me quedé tiesa», añade. Cuenta además que pudo confirmar con la organización del evento efectivamente «hubo un error en las invitaciones con otra persona, que nos llamamos igual, pero bueno nuestra actividad laboral es muy distinto. Realismo mágico...».

La otra versión

La otra Patricia Fernández, la que sí asistió, también ha compartido un vídeo en sus redes sociales contando que esta mañana ha estado en la graducación de su hijo, que después se fue a un evento «porque esas son las cosas que forman parte de mi trabajo, igual que he ido a las olimpiadas porque me invitan», comienza diciendo en su stories.

A continuación ya hace referencia al acto y se defiende de las acusaciones. «Era una invitación a los representantes de las diversas actividades de la sociedad civil para conmemorar el ingreso en la Unión Europea. Voy donde se me invita, con mi nombre completo, sin ningún tipo de equivocación. Estoy pensando qe lo de los derechos humanos al final lo hago fenomensal porque no me meto con nadie , respeto a todo el mundo. No incitar al bullying, no destrozar la imagen de una person, no insultar... Todo ese tipo de cosas también tienen mucho que ver con los derechos humanos y no voy a decir mucho más».