El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alumnas en una clase de Secundaria. R. C.

Luz verde a la norma que fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y de 25 en ESO

El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que también contempla que el alumnado con necesidades educativas especiales compute como dos plazas

J. A. G.

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley que establece una reducción del número máximo de alumnos por aula y ... una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. El objetivo, según el Gobierno, «es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  3. 3 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  4. 4 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  5. 5 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  8. 8 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»
  9. 9 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  10. 10 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luz verde a la norma que fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y de 25 en ESO

Luz verde a la norma que fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y de 25 en ESO