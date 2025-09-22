El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los detenidos (dentro del coche) en Picassent durante la operación policial Ignacio Cabanes

Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 20 detenidos en la provincia de Valencia

La investigación continúa abierta y se extiende a las provincias de Alicante y Murcia

Javier Martínez e Ignacio Cabanes

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:01

Una macrooperación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales se ha saldado con la detención de más de 20 personas en las ... últimas horas en diferentes poblaciones de la provincia de Valencia. Los arrestos comenzaron sobre las seis de la madrugada de este lunes de forma simultánea para que los implicados no pudieras avisarse entre ellos de las detenciones y registros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  4. 4 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  5. 5 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  6. 6 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  7. 7 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  8. 8

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  9. 9

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 Pablo López y Laura Rubio, segunda boda por todo lo alto en la sierra gaditana: «Es simplemente amor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 20 detenidos en la provincia de Valencia

Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 20 detenidos en la provincia de Valencia