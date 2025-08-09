El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puente, que convalece de un cáncer de mama, ha realizado todo el proceso en su casa. R. C.

María Jesús Puente, la 'Esperanza' para la Luna

Perfil ·

La NASA premia un estudio realizado por la ingeniera catalana, sin medios y con un ordenador portátil, que plantea un proyecto de reciclaje en el satélite

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:00

En España está, por un lado, el programa de investigación, desarrollo e innovación, y por otro, los proyectos audaces como el de María Jesús Puerta ... Angulo. No hay comparación posible. El país invirtió el año pasado más de 23.000 millones en áreas punteras de la producción. Pero esta tarraconense tuvo que valerse sólo de su ordenador y el software libre para llevar a cabo una propuesta de reciclaje espacial que ha obtenido el único premio fuera de los Estados Unidos otorgado por el Lunar Recycle Challenge de la NASA. Se trata de una iniciativa destinada a encontrar formas de gestión de los residuos generados por las futuras misiones al satélite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  5. 5 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  6. 6

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  7. 7 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  8. 8 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  9. 9 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  10. 10 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio María Jesús Puente, la 'Esperanza' para la Luna

María Jesús Puente, la &#039;Esperanza&#039; para la Luna