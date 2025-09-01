Mercadona cambia sus horarios con el final del verano La cadena de Juan Roig recupera el horario de cierre que modificó para adaptarse a los diferentes hábitos de sus clientes en la época estival

Desde este lunes, 1 de septiembre, Mercadona vuelve a su horario habitual de lunes a sábado de 9 a 21.30 horas.

J. L. R. Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:29

Mercadona cambia sus horarios de cierre desde este 1 de septiembre coincidiendo con el final de la época de vacaciones de verano. Recupera así el horario anterior, que modificó para adaptarse a los diferentes hábitos de compra de sus clientes durante las vacaciones.

La cadena de Juan Roig implantó en cerca de 300 establecimientos de toda España un horario especial de verano, en el que abrían hasta la diez de la noche de lunes a sábado y los domingos y festivos de junio, julio y agosto, hasta las tres de la tarde.

Desde este lunes, 1 de septiembre, volverán a su horario habitual de lunes a sábado de 9 a 21.30 horas.

Mercadona sigue manteniendo su política de cerrar los domingos y festivos, salvo en situaciones excepcionales. Los horarios concretos de cada establecimiento se pueden consultar en su página web.

