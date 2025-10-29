El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Balma y su madre Glòria (i), Roc y su madre Raquel (dcha. arriba) y Pau y sus madres Judith y María Ángeles (dcha. abajo) LP

Milagros entre el barro: el día que tres bebés vencieron a la dana

La esperanza llegó a las casas de Gestalgar, Silla y Picanya con el nacimiento de tres bebés durante los días oscuros de la catástrofe

Rosana Ferrando

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:44

Comenta

En medio del caos, nacieron tres bebés. Pudo ser una tragedia, pero fue un milagro. Tres mujeres dieron a luz los días 29, 30 y ... 31. En Gestalgar, María Ángeles y Judith salieron a contrarreloj antes de que el pueblo quedara incomunicado; en Silla, Raquel dio a luz en un ambulatorio porque llegar al hospital era imposible; y en Picaña, Glòria llegó cubierta de barro tras ver su casa inundada. Tres lugares distintos, la misma tormenta.

