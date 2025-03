Coronavirus en Asturias | «Hay que mirar a Italia para aprender»

ANA RANERA MILÁN. Sábado, 14 de marzo 2020, 03:35 Comenta Compartir

«Esto no es una exageración», asegura la gijonesa Lucía Suárez Fernández, enfermera de la UCI del Hospital Niguarda, en Milán. Desde hace días, allí todo es un caos. En una de las zonas con más afectados por coronavirus ya no dan a basto para atender todos los nuevos casos que surgen cada jornada. «Esto es un desastre, está fatal y me imagino que en unas semanas irá a peor», cuenta. Y es que los centros sanitarios están totalmente desbordados y no tienen personal suficiente para atender a tantos pacientes. «Hay más personas que requieren cuidados en la UCI que espacio, es un drama. Y no solo me refiero a ancianos y personas con patologías previas, también hay gente joven», apunta.

Suárez Fernández no comprendía cómo hasta ayer en muchos lugares de España no se habían suspendido las clases ni tampoco cómo en las ciudades la vida continúa ajena a la gravedad del problema. Esta falta de concienciación multiplica, en su opinión, el peligro: «Así cada día se van a triplicar los contagios», explica.

Cree que España está tomando el mismo rumbo que Italia, pero con unas semanas de retraso. Por eso, opina que se debería obligar a cumplir medidas sumamente estrictas para evitar llegar al mismo punto. «Es ahora cuando se deben tomar medidas extremas. Hay que mirar lo que está pasando en Italia para aprender, hay que coger su ejemplo y hacer ya lo que ellos están haciendo en estos momentos», opina.

La enfermera está muy satisfecha con las medidas que actualmente se han impuesto en el país transalpino. «Estoy muy orgullosa de que la gente no pueda salir de casa más que para lo imprescindible, es la única manera de controlarlo y de comprobar si se reducen los contagios», afirma. Aunque, a su juicio, esta decisión ha llegado tarde, pues deberían haberla tomado cuando se dieron los primeros casos. «Tardaron en hacerlo más de lo que deberían, supongo que porque la repercusión económica es muy importante», indica.

Estas semanas de trabajo están siendo especialmente complicadas para ella y para todos los profesionales que se afanan en prodigar las mejores atenciones a los pacientes. «Es muy agobiante estar aislados con las máscaras puestas. Cuando entras a las habitaciones de los contagiados, no puedes salir ni siquiera para beber un vaso de agua. No es agotador por el número de horas de jornada, sino por la manera en la que tienes que trabajar, incluso te lesionas la cara con las máscaras, es incómodo», explica.

Repitiendo como un mantra el «'cuidaos' mucho en España», Lucía Suárez Fernández continúa allí sus jornadas intentando no perder la calma para seguir ofreciendo el mejor servicio a cada enfermo. En España, dice, estamos aún a tiempo de frenarlo e insiste: «Me da mucha pena porque vamos a ser nosotros los responsables y las víctimas de esta pandemia».