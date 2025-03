El motivo por el que desaparecerán billetes de euro: lo que debes hacer para no perder dinero El Banco de España retirará a partir de julio billetes de 10, 20, 50 y 100 euros y lanza varios avisos

El Banco de España ha tomado la decisión de retirar de circulación ciertos billetes de euro. Será a partir de julio cuando estos billetes de 10, 20, 50 y 100 euros serán retirados de forma progresiva. El motivo es claro: la medida se aplicará a aquellas unidades que presenten deterioro signicativo.

El objetivo es prevenir fraudes relacionados con billetes dañados o manipulados, así como garantizar la calidad del efectivo. Aunque seguirán teniendo valor, se aconseja a los ciudadanos realizar el cambio con antelación para evitar inconvenientes en su uso diario y que acabemos perdiendo dinero.

Todos hemos tenido en las manos algún billete pintarrajeado, roto por algún lado e incluso a la mitad y pegado con celo. Los billetes que usamos a diario presentan signos de desgaste y eso hace que sea mñas complicado identificar los datos que vienen en cada unidad y por tanto comprobar si son o no auténticos. Es por esto que el Banco de España recomienda examinar bien los billetes antes de aceptarlos y en caso de que estén en mal estado, acudir al banco para que sean sustituidos.

¿Cómo cambio esos billetes?

Para facilitar el proceso, el Banco de España ha establecido un procedimiento de canje. Si el billete conserva más de la mitad de su superficie y sus elementos de seguridad son visibles, podrá ser cambiado en cualquier sucursal del Banco de España o en entidades bancarias colaboradoras. Solo será necesario presentar el billete junto con un documento de identidad válido.

En casos de deterioro extremo, el Banco de España realizará una evaluación detallada antes de aprobar el cambio. Si el billete está demasiado dañado, podría ser rechazado. Ojo también con quienes quieran aplicar la picaresca, porque los billetes que presenten signos de alteración o manipulación sospechosa podrán ser retenidos para su análisis y posible investigación por parte de las autoridades.

Los plazos que se manejan y cómo son los daños

Recordarmos que los billetes que presenten un estado de deterioro no perderán su valor de manera inmediata, pero deben ser canjeados en las entidades bancarias lo antes posible para evitarnos sustos cuando los saquemos para comprar, pues al ver que presenta un mal estado pueden rechazárnoslos.

A partir de julio de 2025, esta medida afectará especialmente a aquellos billetes con un alto grado de deterioro. Esto incluye los que estén manchados, rotos, descoloridos o con inscripciones sospechosas. Se trata de una iniciativa orientada a mejorar la calidad del dinero en circulación y prevenir posibles fraudes asociados a billetes alterados.

Las claves para saber si es falso

A veces tenemos la sospecha de que un billete que tenemos puede ser falso, pero no sabemos bien cómo identificar si es así o no. Más allá de las máquinas especializadas y los rotuladores que existen hay ciertas características que deben cumplir y que tenemos que tener en cuenta para ver si es válido o no ese dinero que tenemos.

- La textura de un billete de verdad, sea de la cantidad que sea, es especial y algo rugosa. Así que si ves que lo que tienes en casa es liso como un folio, duda.

- Hay ciertos elementos del billete que están en relieve, como los números y los logos oficiales.

- Llevan una marca de agua: al sostener el billete a contraluz, debe aparecer una imagen coincidente con el diseño impreso.

- Cada unidad tiene un número de serie, es único y está alineado.