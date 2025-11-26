Motivos por los que explota un patinete eléctrico y consejos para evitarlo Estas son las causas y problemas que pueden presentarse en las baterías. Desde 2024 solo se pueden comercializar aparatos que tengan un certificado de la DGT

El 'boom' de los patinetes eléctricos no deja de crecer. Llegaron como con fuerza como una alternativa a los coches para moverse rápido por las ciudades, pero cada vez más se están convirtiendo en algo que genera inseguridad entre la población. Por un lado, porque muchos usuarios no respetan las normas de tráfico, circulan por las aceras o se execeden en velocidad. Y por otro, está el temor a que las baterías acaben explotando. No es el primer caso de un patinete o bici que acaba en incendio por una deflagración de la batería. Como ha ocurrido este miércoles en Gijón, donde una explosión en una tienda de patinetes generó un pavoroso incendio. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es peligrosa la batería que tienen?

Usos que aumentan el riesgo

- La carga o sobrecarga: hay que tener en cuenta que los patinetes eléctricos están diseñados bajo estándares de calidad para que logren un certificado de homologación para su distribución dentro de la UE. Pero un mal uso, una sobrecarga, un sobrecalentamiento del aparato por una carga inadecuada, una exposición prolongada a grandes temperaturas puede acabar en accidente.

«Lo primero que hay que entender es que una batería en frío no se incendia. Es decir, el punto crítico para que explote se produce normalmente durante la carga. Las celdas de iones de litio, que suelen estar en la base del patinete o en la columna de dirección, se sobrecalientan y arden. Pero también puede ocurrir que se incendie porque le han dado un golpe o las han manipulado», detalla Daniel Vique, ingeniero del departamento de Reconstrucción de Accidentes del centro tecnológico de Mapfre (CESVIMAP) y profesor de la Universidad Europea (Madrid).

- Materiales de baja calidad: las baterías de litio son el componente esencial de los patinetes eléctricos, ya que permiten almacenar mucha energía en un espacio reducido. No obstante, las mismas propiedades que las hacen tan eficientes también pueden convertirlas en un riesgo si no se producen o manipulan adecuadamente. Puede suponer un factor de riesgo cambiar alguna pieza por otra que no sea de la marca o que no esté recomendada por la misma.

- Conducir mucho con lluvia: además de la pérdida de tracción, que aumenta el riesgo de caídas y accidentes, puede haber daños eléctricos causados por el agua, que pueden provocar cortocircuitos y dañar la batería u otros componentes.

- Cuidado con los golpes: si el patinete a sufrido una caída o un golpe brusco es recomendable llevarlo al taller a que revisen su estado por si las batería está dañada.

Incendios complicados de apagar

Uno de los principales problemas cuando una de estas baterías de ion de litio se incendian es que no se pueden apagar con facilidad, una circunstancia especialmente peligrosa si las celdas prenden fuego dentro de una vivienda. «Es imposible de extinguir solo con agua, así que lo más recomendable en estos casos es aislar el patinete a una zona segura y esperar a que se consuman las llamas. Los bomberos suelen hacer una especie de cortafuegos a su alrededor y dejan que se apague solo», explica el profesor de la Universidad Europea.

El certificado VMP, obligatorio desde 2024

La Dirección General de Tráfico aprobó una normativa que obliga a rodos los patinetes a tener un certificado VMP (Vehículo de Movilidad Personal). Los fabricantes deben evaluar sus modelos a través de un proceso de certificación en un laboratorio autorizado por la DGT antes de comercializar sus patinetes. Esto es visible en una placa que debe llevar cada aparato.