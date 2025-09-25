Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas

Ocurrió el pasado día 1 de septiembre, en el rodaje de la última película de Los Javis, que ha estado grabándose durante este mes en ... Comillas. Enrique García García, de 78 años y residente en La Hayuela (Udías), era un figurante contratado por la empresa Los Esquiadores AIE que se encontraba en los alrededores del set cuando se tropezó por unas escaleras y sufrió varios golpes, entre ellos un fuerte traumatismo craneoencefálico que terminó por causarle la muerte tres días después en el hospital.

Inmediatamente tras el accidente, que sucedió en torno a las dos y veinte del mediodía, el equipo llamó a una ambulancia mientras otros dos figurantes -un médico y una enfermera- le realizaban una primera asistencia. La Policía Judicial se presentó en el lugar para dilucidar las causas en que García, que padecía párkinson, sufrió el siniestro. Una ambulancia le trasladó consciente pocos minutos después al Hospital Sierrallana, en Torrelavega, donde pasó las primeras horas; aunque tiempo después sufrió una complicación por la que el equipo médico decidió trasladarle a Santander al Hospital Valdecilla. El hombre pasó varios días en observación y finalmente falleció el 4 de septiembre.

El Diario Montañés trató ayer de comunicarse con la familia, que rehusó hacer declaraciones. Fuentes cercanas al círculo íntimo de la víctima aseguran que el cuerpo fue incinerado y enterrado en una ceremonia reservada a los familiares más cercanos, porque ni siquiera los vecinos de la zona, que le conocían, sabían ayer que había fallecido.

Un testigo que se encontraba en el rodaje cuenta que el hombre cayó de repente: «Nadie sabe muy bien si fue porque le dio algo o por un sencillo traspié». También revela que sufrió «golpes muy fuertes, también en la cabeza».

El fallecido, Enrique García García, era un reputado arquitecto que residía en La Hayuela (Udías)

Enrique García García era un reputado arquitecto que durante la mayor parte de su carrera había trabajado en Madrid pero que había desarrollado trabajos también en Cantabria, entre ellos en el Hospital Sierrallana.

Desde la dirección general de la empresa Los Esquiadores AIE se confirmó ayer que las escaleras donde se produjo el accidente contaban con todos los requisitos que exige la prevención de riesgos laborales. «Lo ha acreditado la investigación en su informe. Teníamos toda la iluminación necesaria, la señalización correcta, el pasamanos y hasta el ancho de los escalones era el requerido; pero lamentablemente sucedió el accidente», aseguró la máxima responsable de la firma. «Fue un día en que Enrique había terminado de prepararse en maquillaje y vestuario y ni siquiera llegó a rodar», concretó.

En aquella jornada pasaron por aquellas escaleras más de cien figurantes y Enrique, que habitualmente se movía con cachava, cayó «y tuvo la mala suerte de sufrir un mal golpe». «Estamos consternados, no podíamos creer la noticia cuando nos confirmaron el fallecimiento porque todos esperábamos desde un principio que se recuperaría porque fue trasladado al hospital consciente», confirman fuentes de Los Esquiadores AIE.

El siniestro, que computará como accidente laboral, pasará a engrosar las estadísticas de Madrid porque la empresa contratante de los extras está radicada en la capital del país.

El rodaje de 'La bola negra', última película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, llegó a Cantabria a finales de agosto y finalizará esta misma semana. Producida por Movistar Plus+ y Suma Content Films, se ha rodado principalmente en los edificios que están sin rehabilitar de la Universidad Pontificia de Comillas. Los autores de 'La llamada' y 'La Mesías' han recreado escenas de bombardeos o secuencias de hospital de campaña. Precisamente a inicios de verano se convocó un casting (sin especificar el proyecto oficialmente) para elegir extras que pudieran trabajar como figurantes. La Filmoteca de Cantabria Mario Camus acogió la selección.