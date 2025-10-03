El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lugar donde ha tenido lugar el tiroteo en Puerto Banús. Josele

Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella

La Policía Nacional ha detenido al presunto responsable, que descerrajó media docena de tiros a la víctima, de 25 años

María José Díaz Alcalá, Juan Cano e Irene Quirante

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Nuevo tiroteo en Marbella, en la zona de Puerto Banús. Según las fuentes consultadas, un individuo habría abierto fuego contra la víctima, un varón de 25 años, que estaba hablando por teléfono en la terraza de un bar de la zona.

El incidente con arma de fuego se ha producido sobre las 13.34 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido varias llamadas que alertaban de un hombre herido tras ser tiroteado en la avenida José Banús.

Hasta el lugar han sido movilizadas las Fuerzas de Seguridad y los servicios sanitarios, que han evacuado al afectado a un hospital, aunque finalmente los facultativos no han podido hacer nada por salvar la vida del joven.

Al parecer, el presunto autor de los disparos viajaba a bordo de un vehículo y, tras observar a su objetivo, se ha bajado, ha cruzado la calle y ha descerrajado una media docena de tiros.

Si bien, la rápida intervención de la Policía Nacional ha permitido cerrar el municipio y detener al sospechoso. La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer los hechos.

