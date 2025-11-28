El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lugar donde ha tenido lugar el accidente en Berriz Trafiko

Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya

El trágico siniestro se registró a las nueve menos cuarto de la noche en la N-634, en un polígono industrial próximo a una gasolinera de Cepsa

Ainhoa de las Heras

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:28

La carretera se cobró este jueves la vida de otra persona. Un menor de edad que circulaba en bicicleta falleció y otro que iba junto a él resultó herido al ser atropellados por un autobús en Berriz, según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El trágico siniestro se registró a las nueve menos cuarto de la noche en el kilómetro 76.700 de la N-634, en un polígono industrial próximo a una gasolinera de Cepsa.

Los dos adolescentes, de 16 y 17 años, iban en la misma bicicleta en ese momento. En circunstancias que investiga la Unidad de Atestados de la Ertzaintza, un autobús habría arrollado a los chicos. A causa del brutal impacto, uno de ellos sufrió lesiones graves y falleció prácticamente en el acto sin que nada pudieran hacer los servicios de emergencia que se desplazaron hasta el lugar del accidente. El otro, en cambio, presentaba un pronóstico reservado y fue trasladado de urgencia al hospital de Cruces, donde quedó ingresado para ser tratado de las lesiones.

La carretera que atraviesa Berriz es frecuentada por grupos de ciclistas, especialmente por la mañana. A la hora en que se produjo el atropello, sin embargo, ya había anochecido. Al cierre de esta edición las asociaciones consultadas no pudieron confirmar que se tratase de miembros de ningún club.

El último balance de siniestralidad en las carreteras vascas refleja un repunte «preocupante» de las víctimas. A fecha del 14 de noviembre, 36 personas habían muerto en accidentes de tráfico en Euskadi, cinco más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Departamento de Seguridad. El repunte afecta a los tres territorios: Bizkaia registraba ocho fallecidos, sin contar a la víctima de ayer, y Álava y Gipuzkoa 14 cada uno.

