Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
El incidente se ha registrado alrededor de las 15.30 horas por causas que se desconocen
Iratxe Astui y Ainhoa de las Heras
Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:51
Un niño de cinco años ha fallecido esta tarde en Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso por causas que está investigando ... la Ertzaintza, según ha podido saber este periódico. El suceso se ha registrado en el número 8 de la calle Iparraguirre del municipio pesquero vizcaíno. El pequeño, A., de origen sudamericano, vivía con su madre y un hermano de 15 años.
Por el momento, se desconocen las circunstancias en que el pequeño ha podido precipitarse a la calle desde la vivienda. El incidente se ha registrado alrededor de las 15.30 horas. Al percatarse de lo ocurrido, la madre del menor ha bajado a la calle, presa de un ataque de nervios.
Sanitarios de una ambulancia han intentado reanimar al crío, que se encontraba inconsciente en el suelo, pero finalmente sólo han podido confirmar su fallecimiento. En la zona se ha desplegado un hospital de campaña para que los servicios de emergencias pudieran trabajar con discrección. Agentes de Inspecciones oculares de la Policía autonómica se han desplazado hasta el callejón para recoger evidencias que puedan explicar lo ocurrido.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
