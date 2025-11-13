El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Hospital de La Fe, en una imagen de archivo. JL Bort

Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia

El menor fue trasladado al Hospital La Fe tras entrar en parada cardiorrespiratoria por la obstrucción de vías respiratorias cuando se encontraba en un parque

Ignacio Cabanes

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:00

Un niño de solo dos años de edad ha perdido la vida tras atragantarse con unos frutos secos en un parque de Valencia. El menor entró en parada cardiorrespiratoria por la obstrucción de las vías respiratorias y pese a los intentos de los sanitarios, falleció una vez trasladado al Hospital La Fe de Valencia.

Los hechos ocurrieron a las 17.40 horas de este pasado martes en un parque de Valencia cuando se solicitó la intervención del CICU para asistir a un niño que estaba inconsciente al parecer debido a un atragantamiento.

Hasta el lugar se movilizaron una ambulancia del SAMU y una unidad SVA de enfermería y una unidad SVB. Asimismo, un médico que se encontraba en las inmediaciones también estuvo intentando reanimar al pequeño antes de la llegada de los servicios médicos de urgencia.

Hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias, desde el CICU se dieron indicaciones de cómo proceder. Una vez en el lugar los servicios sanitarios realizaron la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al menor de dos años recién cumplidos.

Según informa Las Provincias, posteriormente el niño fue evacuado al servicios de Urgencias pediátricas del Hospital La Fe pero falleció durante el traslado, según han confirmado fuentes del CICU.

