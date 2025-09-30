Muere a los 30 años Paola Caldera, la 'influencer' que visibilizó su lucha contra la leucemia Madre de dos hijos, hace un año comunicó que padecía este tipo de cáncer de sangre y médula ósea e inició una recaudación de fondos para pagar sus facturas médicas

P. Á. Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 18:47 Comenta Compartir

Hace poco más de un año Paola Caldera contaba a sus seguidores la noticia más dura de su vida: le habían diagnosticado leucemia linfoide aguda. Entonces tenía 29 años y dos hijos que día tras día la motivaban a seguir adelante, pero tristemente no ha podido resistir a este grave cáncer. Su familia lo ha comunicado en un breve texto que recuerda «el ejemplo de valentía y bondad infinita» de la 'influencer' venezolana, que ha fallecido a los 30 años.

«Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros», han escrito sus seres queridos en un post compartido en su cuenta de Tik Tok.

@paolacaldera11 ✨ “Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola caldera tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros.” ✨ te amamos Reyna ♬ sonido original - paolacaldera11

Aunque Paola Caldera comenzó su trayectoria como 'influencer' hablando sobre su familia y explicando sus vivencias como madre, su contenido finalmente se tornó en visibilizar el día a día de una persona con este tipo de cáncer de la sangre y médula ósea.

Cuando le diagnosticaron la enfermedad, Paola comenzó una recaudación de fondos para ayudar a hacer frente a las facturas médicas. Su entereza conquistó a sus más de 100.000 seguidores e hizo que sus vídeos acumulasen cientos de miles de reproducciones.

Temas

Cáncer