¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Una mujer con esclerosis múltiple gana una batalla judicial a Vueling

«Ganar el juicio es una alegría y una reparación moral por el abuso sufrido», cuenta Yolanda Guijas, que denunció hace cuatro años su situación después de que la aerolínea no le permitiese subir al avión con el triciclo eléctrico

Kepa Oliden y Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

Yolanda y Aitor nunca tenían que haber pasado el mal trago de verse obligados a abandonar el túnel de embarque del aeropuerto de Sevilla acompañados ... por la Guardia Civil. A punto de coger el vuelo de vuelta a casa el 5 de diciembre de 2021, este matrimonio de Arrasate vio cómo un comandante de la compañía Vueling les impedía embarcar con la silla motorizada que ella utiliza para desplazarse como consecuencia de los problemas de movilidad que padece por sufrir esclerosis múltiple. El oficial consideró que la batería de litio del vehículo podía estallar en pleno vuelo a pesar de que la propia aerolínea les había dado luz verde a viajar con su 'motosilla'. «'Conmigo no viajas con esa silla', nos dijo», asegura la pareja. La consiguiente discusión no sirvió más que para alimentar la «humillación» que sintieron ante el resto del pasaje. Su posterior reclamación no prosperó, por lo que llevaron su malestar a los tribunales. Casi cuatro años después, la justicia les da la razón y obliga a la compañía a indemnizarles. «Más que por el dinero, ganar el juicio es una alegría porque se demuestra el trato injusto y humillante que sufrimos cuando nos dejaron tirados con las maletas en el aeropuerto», afirman Yolanda Guijas y Aitor Herrera al conocer el fallo tras la vista celebrada en septiembre.

