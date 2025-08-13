El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo. Estación de tren de Almuradiel-Viso del Marqués. ADIF

Una mujer da a luz a gemelos en un tren que se dirigía de Jaén a Madrid

El tren tuvo que detenerse en la estación ciudadrealeña de Almuradiel-Viso del Marqués para ser atendida por un equipo sanitario pero finalmente los bebés fallecieron en un hospital

J. M. L.

Ciudad Real

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:18

La vieja estación ferroviaria de Almuradiel-Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real, tiene una anécdota más que acumular a su larga historia. En la noche del pasado martes un tren que cubría el trayecto entre Jaén y la estación madrileña de Chamartín tuvo que detenerse en esta estación porque una de las viajeras se había puesto de parto de dos gemelos.

Poco antes de las nueve de la noche una llamada al servicio de emergencias del 112 alertaba de un parto inminente en uno de los vagones del tren. Hasta la estación de Almuradiel-Viso del Marqués se desplazó un equipo médico y un helicóptero sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que, ayudados por varios pasajeros, trasladaron tanto a la madre como a los dos recién nacidos -éstos en una incubadora- al Hospital General de Ciudad Real. Finalmente, los pequeños fallecieron en este hospital.

Un doble alumbramiento con triste final ocurrido en esta antigua y pequeña estación de tren inaugurada en 1865 con la puesta en marcha del tramo Santa Cruz de Mudela-Venta de Cárdenas de la línea que pretendía unir Manzanares (Ciudad Real) con Córdoba. Más tarde la línea se extendió hasta Madrid.

Actualmente, tan sólo una decena de trenes de Media Distancia y Regional Exprés pasan a diario por ella cubriendo el trayecto entre Jaén y Madrid. Como otras pequeñas estaciones de Ciudad Real, no cuenta con servicio de venta de billetes, lo que obliga a los viajeros que llegan a Almuradiel-Viso del Marqués a solicitar el billete al interventor en la ruta o comprarlo por Internet.

