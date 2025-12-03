El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ayuntamiento de Torrijos, Toledo. R. C.

Una mujer muere apuñalada en un pueblo de Toledo a manos de su pareja

El agresor ha sido hospitalizado por heridas de arma blanca

J. M. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:36

Comenta

Una mujer de 39 años de edad falleció este miércoles en Torrijos (Toledo) apuñalada por un hombre de 45 con el que mantenía una relación sentimental. El suceso ocurrió a última hora de la mañana en una vivienda situada en la calle Cirilo Montero de esta localidad de 14.000 habitantes.

La mujer recibió varias puñaladas en el abdomen que resultaron mortales y de nada sirvieron los esfuerzos de los profesionales sanitarios que acudieron al lugar de los hechos y que tuvieron que atender al agresor, de 45 años, que también presentaba heridas por arma blanca y que fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo. El hombre será puesto a disposición judicial una vez reciba el alta hospitalaria.

Estos hechos, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de «supuesta violencia machista» durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Caudete (Albacete), fueron presenciados por los dos hijos de la víctima, menores de edad, que fueron atendidos por un equipo de psicólogos activado por el servicio de emergencias del 112. «Hago un llamamiento para que no haya ningún discurso negacionista y que todos nos apoyemos para prevenir y hacer frente a la violencia machista», añadió el ministro.

La mujer asesinada no estaba incluida en el sistema VioGén de seguimiento integral de casos de violencia de género ni había presentado denuncias previas contra el hombre que ha acabado con su vida. Sin embargo, sí había sido atendida en el Centro de la Mujer de Torrijos, adonde acudió para recibir asesoramiento sobre su convivencia con su agresor.

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha se personará como acusación en este posible nuevo caso de violencia de género cuando se celebre el juicio contra el detenido. El presidente de esta comunidad, Emiliano García-Page, expresó su «consternación, dolor y enfado ante un nuevo presunto asesinato machista» y trasladó a la familia de la fallecida «mi cariño y mi más sentido pésame».

