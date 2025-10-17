El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los restos del sumergible fueron localizados cerca de la proa del Titanic, a 3.800 metros de profundidad. Reuters

Las negligencias continuas y la irresponsabilidad mataron a los cinco viajeros del Titan

El informe final sobre el hundimiento afirma que OceanGate no estimó correctamente «la fuerza y durabilidad» del sumergible, que habría sufrido daños en inmersiones previas

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El informe definitivo de la Guardia Costera de Estados Unidos sobre la implosión del sumergible Titan el 18 de junio de 2023, en la que ... murieron sus cinco ocupantes cuando se dirigían hacia el pecio del Titanic, concluye que el accidente fue «totalmente prevenible» y atribuye la causa principal a «un proceso inadecuado de ingeniería por parte de OceanGate», incumplimientos de protocolos de seguridad y fallos estructurales del casco de fibra de carbono que cedió bajo la presión extrema que soportaba el vehículo cuando se acercaba a los 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  2. 2 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  3. 3 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  4. 4 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  5. 5

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  6. 6 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  7. 7 Detienen a un ladrón de repartidores en el centro de Gijón
  8. 8 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  9. 9

    Puente va a más: «No creo que el peaje del Huerna sea un problema central de los asturianos, sus políticos tienen la agenda desenfocada»
  10. 10 «Okupación masiva y drogas»: la situación que denuncian los vecinos de este barrio de Oviedo tras morir un joven de 22 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las negligencias continuas y la irresponsabilidad mataron a los cinco viajeros del Titan

Las negligencias continuas y la irresponsabilidad mataron a los cinco viajeros del Titan