Los 'okupas' que se fueron de veraneo a Ibiza denuncian al dueño de la casa por cambiar la cerradura

Hace unos días Manuel consiguió recuperar su vivienda de Mataró. La había alquilado hace unos cuantos años por 400 euros al mes, pero los inquilinos dejaron de abonar la renta y se atrincheraron en la casa. Hace unos días, aprovechando que los 'okupas' disfrutaban de unos días de vacaciones en Ibiza el propietario del inmueble volvió a introducirse en él.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Ahora Manuel tendrá que declarar ante los Mossos d'Esquadra al ser denunciado por los 'okupas' tras cambiar la cerradura de la vivienda y por un delito de coacciones, como informa ABC.

En declaraciones a dicho diario, Manuel Márquez reconoce que «las leyes están muy mal, y esto está para cambiarlo. Como no se haga algo no sé donde vamos a llegar». Este martes recibía la citación para acudir a la comisaría el próximo viernes. En realidad no es algo que le sorprenda. Sospechaba que aquellos que le habían ocupado la casa durante años sin pagar la renta y destrozando todo el mobiliario le denunciarían.

Ahora deberá explicar ante los agentes los motivos que le llevaron a irrumpir en una casa de su propiedad para recuperarla.

Hace unos días Manuel, aprovechando las vacaciones de sus inquilinos en Ibiza, optó por derribar la puerta de su vivienda y se encontró con una pocilga. Tapió la puerta y sacó en bolsas de basura las pertenencias de la pareja que ocupaba el inmueble.

Aprovechando que tenía otra residencia, Manuel decidió hace unos años alquilarle la casa a una persona que consideraba su amigo. Sin firmar contrato alguno apalabraron una mensualidad de 400 euros. Al final solo le abonaron el pago dos o tres meses, pero la estancia en el hogar se alargó hasta los cinco años.