Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado

Un padre y su hijo permanecen detenidos en dependencias policiales de Badajoz tras autoinculparse el primero por la muerte de la mujer que fue ... hallada el jueves por la mañana en la capital pacense en el interior de su casa incendiada.

Según ha podido saber este diario, el autor del crimen habría confesado a su padre los hechos y este, posiblemente junto a su hijo, intentaron, sin éxito, calcinar la vivienda donde se encontraba el cuerpo para borrar las pruebas. De momento, el Tribunal Superior de Justicia solo confirma que hay dos detenidos.

La víctima, de 29 años, fue encontrada a primera hora cuando los bomberos municipales acudieron a sofocar un incendio en el número 54 de la calle Santa Marina, en el Paseo Fluvial de la ciudad. El aviso lo recibieron sobre las 9.45 horas. No constaba que hubiera nadie en el interior de la casa en esos momentos.

Las primeras noticias ya fueron desconcertantes al toparse los bomberos con una persona en el suelo. Y es que la joven apareció muerta y con heridas por quemaduras prácticamente solo en mitad de su cuerpo. Luego se supo que presentaba varias heridas por apuñalamiento, más de una decena y heridas en el cuello según las fuentes consultadas por este diario.

Hasta la vivienda, ubicada en un cuarto piso, llegaron, además de los bomberos del Ayuntamiento, agentes de la Policía Local y Nacional. Después la Policía Científica analizó la vivienda para esclarecer lo sucedido e iniciar las investigaciones, que se han centrado primero en el entorno de la víctima como es lo habitual y sus anteriores parejas, ya que todo apunta a un crimen pasional.

Una de las conclusiones fue que el incendio se activó en dos focos, circunstancia que también indicaba que no había sido accidental el origen del fuego. Algunas fuentes consultadas por este diario han señalado que incluso se pudiera tratar de tres focos, lo que consolidaría la hipótesis de que fuera provocado y no un incendio fortuito que suelen provocarse en las cocinas o por braseros. Otro detalle que ha trascendido es que, aunque el autor usó acelerantes para propagar el fuego con la idea de eliminar pruebas, al cerrar las puertas y ventanas esto asfixió las llamas, con lo que su plan no funcionó.

Como se ha informado, la fallecida es María Antonia Sánchez, una funcionaria de la localidad pacense de La Haba que vivía sola desde hacía poco tiempo en Badajoz pues acababa de ocupar su plaza hace apenas un mes en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sus compañeros se mostraron desolados el pasado jueves a las puertas del bloque de viviendas donde tuvo lugar el suceso, hasta la que se acercaron porque la echaron de menos en su puesto de trabajo.

El juez ha decretado secreto de sumario mientras duran las investigaciones y la Policía Nacional no confirma ni desmiente estas detenciones.

En la tarea de aparentar que la muerte de la mujer obedecía a un incendios, ambos detenidos habrían empleado material que ardiera fácilmente, pero fue insuficiente para calcinar la casa ante la llegada de los bomberos. Posteriormente, el padre del presunto autor se entregó este sábado y su hijo también fue detenido, según ha averiguado este diario. Lo que sí ha confirmado esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es que dos personas pasarán mañana lunes a disposición judicial en relación con la muerte de la joven.