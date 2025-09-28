El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Portal de la vivienda donde tuvo lugar el incendio el pasado jueves y apareció el cuerpo, en el Paseo Fluvial de Badajoz Arnelas

Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado

El fuego habría sido provocado para intentar borrar las pruebas y, según ha confirmado el TSJEx, pasarán mañana lunes a disposición judicial

J. López-Lago

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:40

Un padre y su hijo permanecen detenidos en dependencias policiales de Badajoz tras autoinculparse el primero por la muerte de la mujer que fue ... hallada el jueves por la mañana en la capital pacense en el interior de su casa incendiada.

