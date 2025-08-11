«Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental» El consejero de Medio Ambiente de la Junta asegura tras la reunión del CECOPI en León que 10 de los 13 incendios podrían ser provocados y que tres, con 724 personas desalojadas, «preocupan de forma especial»

Tras una larga reunión con la presencia de numerosos técnicos y administraciones, el CECOPI de León ha informado del estado de los trece incendios activos en la provincia y el que ha entrado por el sur desde el límite con Zamora. Este último, aunque con nivel 2 de alerta, se da por estabilizado y no presenta llama tras haber afectado a una vivienda en Cubo de Benavente (Zamora) y dos naves industriales ya en la provincia leonesa.

Es por eso que «la preocupación ahora se centra en Yeres -junto a Las Médulas-, Llamas de Cabrera -Benuza-, y Fasgar -Murias de Paredes-», relata el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha mostrado su preocupación por «el alto número de incendios, trece en total, en un corto espacio de tiempo y con sólo tres con una causa probable».

Quiñones, junto al Delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, ha comunicado que la principal hipótesis, y algunas pistas claras, señalan que «han sido pirómanos, personas que voluntariamente están queriendo causar y están causando un importante daño a nuestra provincia».

«Un torbellino de fuego lo cambió todo»

Uno de esos señalados por ser un fuego provocado es el de Yeres, localidad del municipio de Puente de Domingo Flórez cercana a Las Médulas. El consejero de Medio Ambiente ha contado como «un vecino de Borrenes, que está lejos -relativamente- de este incendio» llamó inmediatamente tras «ver tres columnitas de humo de alguien que había dejado tres igniciones de otro posible fuego. Algo que ratifica lo que hemos dicho, que están actuando de forma coordinada», y que sirve a las autoridades para pedir la «máxima atención a la ciudadanía».

Una ciudadanía a la que también han pedido «disculpas» por los desalojos. En Yeres, relata Suárez-Quiñones «afortunadamente, esta noche la estrategia del operativo, que era realizar a través de fuego técnico el aseguramiento de la parte del flanco noreste desde Carucedo hasta Orellán -junto a Las Medulas-, ha funcionado y se espera que, gracias a ello no pudiera avanzar a Borrenes, a La Chana o alguna otra población». Con esta zona perimetrada lo que más preocupa ahora es el frente sureste hacia Pombriego y Voces, por lo que es una «de las preocupaciones más importantes del operativo».

Aunque no se prevé el desalojo de Pombriego, el operativo que ha debatido el CECOPI está atento por si fuera necesario ante un cambio de las condiciones como el que en la tarde del domingo frustró todo el trabajo anterior en la zona: «Es raro que se escape el fuego y que el operativo no evite la entrada en las casas, pero ha habido un suceso extraordinario desde el punto de vista meteorológico», explica el consejero de la Junta, «que se denomina torbellino de fuego, que cuando hay temperaturas como de cuarenta grados, un valle muy cerrado y de repente una zona más abierta, se produce una 'explosión' de fuego en torno a las cuatro de la tarde. Fue un fenómeno explosivo y sorpresivo, fue muy peligroso, puso en peligro al propio operativo que tuvo que escapar y replegarse, incluso alguna cuadrilla tuvo que hacer fuego técnico de defensa a su alrededor y por lo tanto ese fenómeno desbarató el trabajo que se había hecho y nos hizo prácticamente empezar otra vez de cero».

Está 'explosión' a causa de un torbellino o tornado de fuego hizo que el fuego llegara hasta el pueblo de Médulas donde ha causado daños a media docena de viviendas y heridas leves a cuatro personas: dos vecinos y un bombero por quemaduras, y otro brigadista indispuesto por el calor, todos ellos ya dados de alta.

Dos desalojos preventivos más

Llamas de Cabrera -término municipal de Benuza-, localidad que da nombre al segundo incendio de nivel 2 en León, es una de las dos que está siendo desalojada por este fuego, al igual que la cercana Santalavilla.

Desde el CECOPI se señala que todos estos incendios comparten unas características que hacen que sea muy complicado controlarlos. El primero es la orografía ya que son zonas de alta montaña con barrancos pronunciados, valles profundos y muchas vegetación de todo tipo. El segundo ha sido una ola de calor especialmente prolongada e intensa.

El tercer incendio que preocupa más es el de Fasgar -Murias de Paredes- que se da por estabilizado en el sur y donde ahora se centran los trabajos para evitar que avance hacia Palacios del Sil.

Además, se vigila con especial atención el incendio de Paradiñas -Villafranca del Bierzo- que durante la jornada de hoy ha pasado a considerase de nivel 1, igualando así la categoría que tiene el de Fasgar y también el de Orallo -Villablino.

«Todos los daños materiales se pagarán»

El consejero de Medio Ambiente ha anunciado que «todos los daños materiales se pagarán por la Junta de forma rápida y generosa. En este mismo mes de agosto se tramitará todo».

Unos daños que, de momento, se concentran en las viviendas destrozadas en Médulas así como el Aula Arqueológica del gobierno regional, las naves industriales del entorno de Nogarejas y otros edificios con posible afectación en Almázcara -Congosto-, donde también se ha destruido un cementerio y tuvieron que ser evacuados dos brigadistas que «a pesar de las heridas, en cuanto fueron atendidos querían volver al trabajo», ha destacado Suárez-Quiñones.

Otra tarde difícil

Se ha cifrado en más de medio millar de personas el operativo a primeras horas del lunes con 20 medios aéreos, 14 bulldozer y 23 autobombas trabajando en todos estos incendios. Una cifra que aumentará durante el día y ante la previsión de una tarde complicada porque se esperan rachas de viento de 40 kilómetros por hora que dificulten aún más las labores de extinción.

La otra cifra importantes es la de desalojados: 724 -20 de ellos en una residencia en Ponferrada- sin tener en cuenta los que se están realizando en Llamas de Cabrera y Santalavilla, y otros posibles según avance la jornada. En este sentido, el CECOPI ha insistido en que no se permitirá volver hasta que la situación sea cien por cien segura.

Consejero y Delegado del Gobierno han agradecido y aplaudido el «impresionante trabajo» de todos los medios desplazados, algunos desde comunidades vecinas como Asturias, Madrid, Extremadura o Aragón; y han recalcado, en palabras del responsable del Gobierno central en la comunidad, Nicanor Sen, que «todos los incendios se investigan y el Seprona ya está trabajando para esclarecer todos ellos, y que el peso de la ley caiga sobre los posibles causantes de ellos».

Hasta ahora, sólo el de Álmázcara-Castropodame, que ha podido ser causado por el trabajo con una radial; y los de Orallo y Fasgar, por rayos latentes, tienen causas probables viables. El de Llamas de Cabrera también podría haber sido causado por una tormenta pero está menos claro que en los otros dos casos. Por lo tanto, el resto, entre nueve o diez de los trece incendios de las últimas 48 horas en León, podrían haber sido provocados, además de algún conato evitado como el de Borrenes.