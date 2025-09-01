«Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri Llegaron al arenal cuando la marea estaba baja y no dudaron en mostrar su decepción. «Cuando vais de turismo igual lo que deberíais hacer es respetar y no faltar», les han respondido otros usuarios

P. Álvarez Gijón Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

La playa de Gulpiyuri no tiene un nombre fácil de recordar, sobre todo para foriatos, pero eso no impide que este paraje tan peculiar atraiga a turistas a diario. Sin embargo, parece ser que no todos saben apreciar el atractivo de este singular enclave, una de las joyas de Llanes que se sitúa a unos 100 metros tierra adentro y que está conectada al mar a través de una cueva subterránea que hace que la arena se inunde de agua. Es el caso de dos turistas andaluces que visitaron recientemente el entorno, coincidiendo con la marea baja, y mostraron su decepción en Tik Tok de una forma un tanto irrespetuosa. Los turistas, que en ningún momento supieron decir bien Gulpiyui —«Birkipuri», «Gurpipuri»—, describieron la playa como «charco», «escupitajo» y «porquería».

«No sé ni describir lo que he sentido al ver un charco, no es una playa», dice la mujer que aparece en el vídeo compartido por @stmigue. «Es un escupitajo ahí que han tirado, están bañándose en un escupitajo», agrega el hombre en lo que parece ser una broma. «Vaya porquería —prosigue—. Nos ha dicho una señora que era muy pintoresca. ¿Pintoresca, señora? En una pintura hay más agua que ahí», agrega.

El vídeo de estos dos turistas ha causado un gran revuelo y otros usuarios de redes sociales no han tardado en recriminarles su actitud. Uno de ellos ha sido Fran Estrada, conocido en Instagram como @profeasturiano y que se dedica a divulgar desde el humor sobre la llingua y las tradiciones más arraigadas de la región.

«Charco el que tenéis en la cabeza vosotros. Para empezar deberíais informaros un poco de cómo funcionan las mareas. Cuando vais de turismo igual lo que deberíais hacer es respetar y no faltar. ¿Escupitajo? Madre mía...», finaliza su defensa a Gulpiyuri, que significa «círculo de agua».

Por qué hay poca agua en Gulpiyuri

La cantidad de agua que haya en la playa de Gulpiyuri depende del estado de la marea. Así, cuando está baja, no llega mucha agua a través del túnel que conecta esta piscina natural con el mar Cantábrico, por lo que el arenal permanece con un nivel bajo.

En cambio, cuando la marea está media o alta, el mar entra a través del acantilado y llena la playa. Además, cuanto más oleaje haya, más agua penetrará.

Una de las mejores playas

La opinión de estos dos turistas no es el sentir general de quienes han tenido la suerte de visitar Gulpiyuri, una de las mejores playas del mundo según la plataforma Beach Atlas, que califica de «paraíso» este arenal. En 2024 la describía como «un pequeño y peculiar lugar que ha reclamado el título de la playa más pequeña del mundo» y destacaba que «ni siquiera está junto al mar. Es paraíso con solo 40 metros de arena escondido en el interior».

«Tienes que caminar, pero vale la pena darse un chapuzón en su piscina marina única, alimentada por el agua de mar que se cuela a través de túneles debajo de los acantilados», explicaba la publicación.