La Policía Nacional da la clave para evitar ser víctima de una estafa telefónica Ante el aumento de las estafas telefónicas en las que se utiliza la voz clonada de familiares o personas conocidas, la Policía Nacional recomendación aplicar una sencilla solución

E. C. Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:52

La tecnología nos hace la vida la fácil, pero también entraña riesgos que pueden causarnos graves trastornos. Por ejemplo, las estafas telefónicas, que se han disparado mediante usos ilícitos de la inteligencia artificial.

En uno de los tipos de estafas telefónicas que más han crecido en los últimos tiempos, se utiliza la inteligencia artificial para copiar o clonar la voz de un familiar o persona cercana, que nos reclama una importante suma de dinero.

El funcionamiento de este tipo de estafas es sencillo: recibimos una llamada desde un número de teléfono que no tenemos en nuestra agenda, pero una voz que nos resulta conocida nos dice que ha sufrido un accidente o que tiene una emergencia grave y nos pide dinero para ayudarlo.

Para evitar ser víctima de una estafa así, la Policía Nacional recomienda «elegir una palabra, frase o fecha a modo de clave que solo tenga tu familia» y que se debe pedir «ante cualquier llamada sospechosa».

La Policía advierte de que «antes o después, la tecnología hará imposible diferenciar entre una voz clonada y una voz real y los estafadores lo saben», por lo que recomiendan recurrir a esta clave familiar para evitar que ser víctimas de una estafa o robo telefónico.