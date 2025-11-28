El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un furgón de la Policía Científica junto al edificio donde reside el anestesista. Javier Martínez

La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

El especialista ya fue interrogado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos de Sanidad | Los investigadores se llevan una caja con medicamentos y documentación

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

La Policía Nacional ha registrado este jueves en Valencia el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida tras recibir un tratamiento dental en ... Alzira. Un equipo de Policía Científica, agentes del Grupo de Homicidios y una secretaria judicial entraron en la vivienda del especialista sobre las 12 horas tras mostrarle la correspondiente orden judicial, y confiscaron sustancias sedantes y documentación, tal y como hicieron el miércoles en la clínica donde el médico investigado anestesió a dos menores, una fallecida y la otra hospitalizada por una intoxicación grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  2. 2 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  3. 3 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  4. 4 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  7. 7 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  9. 9

    El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  10. 10

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira